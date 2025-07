Maria Concetta delusa da Angelo a Temptation Island 2025: lui si avvicina alla single Marianna lei ha una reazione molto forte e scoppia a piangere

Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025: lei delusa davanti all’ennesimo video

Maria Concetta Schembri e Antonio Scarpata sono una delle coppie di Temptation Island 2025. I due stanno insieme da due anni, lei è una babysitter di 37 anni mentre lui è un cartongessista di 33 anni a decidere di partecipare al programma è stata lei perché non si fida del suo fidanzato, è convinta che sia un ‘bambino’ immaturo ed è molto gelosa. Gelosia che il suo ragazzo nel viaggio dei sentimenti non fa nulla per non aumentare. Infatti Angelo si è avvicinato molto alla single Marianna Furmiglieri e se è vero che non si è lasciato andare a dichiarazioni importanti o frasi importanti è altrettanto vero che l’alchimia tra i due è palese.

E nella quarta puntata di Temptation Island 2025, in onda questa sera mercoledì 23 luglio 2025, la vicinanza di Angelo e Marianna sarà sempre più stretta e causerà una tempesta di emozioni in Maria Concetta. Il giovane siciliano durante questa esperienza si è lasciato andare con la single a confessioni e riflessioni e non solo. Ha creato una certa sintonia con la tentatrice non rinunciando all’allegria, alla leggerezza ed al divertimento. Guardando i video del suo ragazzo che si diverte con la single, Maria Concetta è scoppiata a piangere urlando frasi choc ed irripetibili: “Io lo ammazzo questo topo-ratto”

Temptation Island 2025: Angelo sempre più vicino alla single Marianna: la reazione di Maria Concetta

E le anticipazioni Temptation Island 2025 della puntata di oggi, mercoledì 23 luglio 2025, svelano che nel quarto appuntamento Filippo Bisciglia mostrerà a Maria Concetta un nuovo video del suo fidanzato, nel video in questione si vede Angelo vicino alla single Marianna e, nonostante fosse in penombra, appare abbastanza chiaro che tra i due la sintonia sia alle stelle. La reazione di Maria Concetta questa volta sarà molto forte, non insulterà il suo ragazzo come nelle scorse puntate ma scoppierà a piangere a dirotto. Come proseguirà il viaggio nei sentimenti della coppia di Maria Concetta e Angelo a Temptation Island 2025: lei chiederà il falò di confronto immediato nella puntata di questa sera?