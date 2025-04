L’attesa è finita, Maria Corleone 2 ha finalmente fatto il suo esordio dopo 2 anni dal finale di stagione del primo capitolo; questa sera su Canale 5 è solo l’inizio di una nuova trama che, per 4 appuntamenti, ci porterà in un microcosmo di emozioni pronto a catturare milioni di telespettatori. La fame di spoiler è in prima linea, a testimonianza di quanto il ritorno della fiction fosse atteso; c’è già chi è alla ricerca di anticipazioni Maria Corleone per la prossima puntata del 6 maggio 2025 e, di seguito, ecco una carrellata dei colpi di scena che andranno a condire l’appuntamento della prossima settimana.

La situazione che vede Maria Corleone al centro delle inquietudini e del caos non desta l’apprensione unicamente delle parti in causa; anche Sandra, sua sorella, percepisce forte la paura del pericolo. La donna si vede costretta a prendere le redini della situazione con una scelta quanto mai ardua e al contempo necessaria; prende Giovannino – figlio di Maria e Luca Spada – e si nasconde in un luogo ignoto a tutti, compresa la sorella. Nel frattempo, momenti di tensione anche per Don Luciano; nel corso della seconda puntata deciderà di rompere gli indugi e affrontare in maniera diretta Lombardo, ormai sempre più una minaccia per i suoi affari.

Faccia a faccia con Tony Zerilli… Anticipazioni Maria Corleone 2, prossima puntata 6 maggio 2025

Le anticipazioni Maria Corleone 2 – per la prossima puntata del 6 maggio 2025 – proseguono con una situazione sempre più intricata che avvolge la protagonista su più fronti. Dal lavoro alle questioni di famiglia, passando per il rapporto con Luca; diversi sono gli aspetti che deve necessariamente considerare ma la minaccia incombente che porta il nome di Tony Zerilli la costringe, quasi inconsciamente, a prendere una decisione seppur affrettata.

Maria non può più indugiare, la decisione è tra le più difficili; la sua azienda di moda, sulla quale aveva riversato tanti sogni ed energie, è sull’orlo del fallimento. Nel frattempo, Tony Zerilli non molla la presa. L’unico modo per porre fine a tutto questo, per quanto difficile accettarlo, è affrontare il persecutore faccia a faccia. A dispetto degli ultimi colloqui con Luca Spada, Maria deciderà di prendere l’iniziativa con un piano che solo lei conosce; ma cosa succederebbe se l’ex compagno della protagonista dovesse venire a conoscenza di un proposito simile?

