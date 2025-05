Maria Corleone 2, anticipazioni terza puntata 13 maggio 2025

Dopo la seconda puntata in onda in questo momento su canale 5, Maria Corleone 2 tornerà in onda la settimana prossima con la sua collocazione iniziale. La terza puntata della fiction Mediaset tornerà in onda martedì 13 maggio 2025 con tante emozioni e colpi di scena che lasceranno con il fiato sospeso il pubblico. Dopo aver faticato tanto per staccarsi dal passato, costruirsi un presente sereno e dei rapporti solidi e lontano dalla criminalità in cui è cresciuta e di cui la sua famiglia fa ancora parte, Maria Corleone si ritrova a dover fare i conti con il passato.

L’obiettivo della donna è quella di mettere in salvo il figlio Giovannino, l’unico amore della sua vita e, per farlo, sembra disposta a tornare nuovamente a sporcarsi le mani. Nella prossima puntata, Maria continua ad essere tormentata da Tony Zerilli e la sua nuova vita potrebbe tornare ad essere

Maria Corleone 2: il cuore diviso a metà

Nella terza puntata di Maria Corleone 2, la protagonista si ritrova a dover fare i conti con la triste realtà in cui, suo malgrado, si ritrova nuovamente ad agire. Da una parte c’è la voglia di chiudere definitivamente con il passato, compresa la sua famiglia e dall’altra c’è la voglia di chiudere i conti con Tony Zerilli.

Anche per Luca, però, non è un momento facile. L’uomo è ancora innamorato di Maria ma il suo ruolo istituzionale lo mette seriamente in difficoltà. Provare a ricucire il suo rapporto con Maria lo metterebbe seriamente in difficoltà ma anche per lui, come per Maria, l’obiettivo numero uno è mettere in salvo Giovannino e garantirgli un futuro sereno. Ci riuscirà? Maria, invece, pur essendo decisa a riprendere in mano la propria vita, non riesce a chiudere i conti con il suo passato. Almeno per il momento.