E’ il momento più atteso e al contempo più triste per telespettatori e appassioni; sempre emozioni contrastanti quando si tratta di affrontare un finale di stagione e l’ultima puntata di Maria Corleone 2 – in onda questa sera, 20 maggio 2025 – amplifica tale dissidio. La voglia di conoscere la conclusione dei risvolti di questo secondo capitolo e al contempo il timore di non poter vivere presto le emozioni di un eventuale seguito. Non a caso, proprio in questi minuti, l’interrogativo più gettonato è: Maria Corleone 3 si farà?

Le anticipazioni sul terzo capitolo e i dubbi su se Maria Corleone 3 si farà convergono verso la chiave per eccellenza, l’indizio per antonomasia quando si tratta di capire se una trama può offrire nuovi spunti: il finale di stagione. La conclusione di questa sera con l’ultima puntata del secondo capitolo ci farà capire, in maniera decisa, se effettivamente le storie dei protagonisti possano effettivamente avere un prolungamento nel tempo al punto da arrivare alla genesi di Maria Corleone 3.

Anticipazioni Maria Corleone 3, cosa sappiamo sulla possibile terza stagione

Ma quindi, Maria Corleone 3 si farà? Stando alle anticipazioni su cast, puntate e quando va in onda, c’è purtroppo poco da poter raccontare per allietare fan e telespettatori. Oltre a ciò che mostrerà il finale di stagione in corso questa sera – 20 maggio 2025 – c’è poco altro che può aiutare a risolvere l’interrogativo. Da fonti accreditate e ufficiali non arrivano infatti informazioni concrete in riferimento alla possibilità di un terzo capitolo in arrivo. Altrettanto vero è che spesso la voglia di portare avanti un progetto televisivo è strettamente legata ai numeri; e in questo caso, Maria Corleone 3 ha buone possibilità di vedere la luce quanto prima. Il secondo capitolo ha infatti ottenuto un corposo successo in termini di share; motivo valido per sperare in un prosieguo, magari alla fine del prossimo anno.