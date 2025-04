Maria Corleone, Fortunato Cerlino (Don Luciano) colpito da un grave lutto sul set: morto il papà

Dopo due anni di distanza dalla prima stagione, Maria Corleone 2 torna in onda questa sera, martedì 29 aprile 2025, a partire dalle 21.30 circa in prima serata. La trama ruoterà attorno alla figura dell’omonima protagonista che ha il volto di Rosa Diletta Rossi mentre nel cast fanno parte anche Alessandro Fella, Denise Tantucci e Fortunato Cerlino che interpreta il boss Don Luciano Corleone. L’attore che ha sempre saputo amalgamare bene ruoli comici con quelli del ‘cattivo’ ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi Canzoni proprio in occasione della prima stagione della serie rivelando di aver vissuto un dramma mentre era sul set.

Grave lutto per Fortunato Cerlino (Don Luciano) sul set di Maria Corleone: è morto il papà durante le riprese. A rivelarlo è stato poi lo stesso attore durante l’intervista: “L’8 dicembre ho perso mio padre, e il giorno successivo ero già sul set. Ho lavorato tutto il tempo e, solo a fine giornata, ho dato la notizia al regista, che mi ha abbracciato con grande affetto. Amo il mio mestiere e porto tanto rispetto per chi lavora in questo ambiente. Un insegnamento ereditato proprio da mio padre”. Sull’uomo si hanno poche informazioni, solo che era lontano dal mondo dello spettacolo e che faceva il costruttore.

Anticipazioni Maria Corleone 2, Fortunato Cerlino: “Da Don Luciano sono distante anni luce ma voglio renderli affascinanti”

Durante l’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Fortunato Cerlino ha fornito poche anticipazioni Maria Corleone 2 ma si è sbilanciato sul suo personaggio di Don Luciano Corleone, padre della protagonista e capo di un’organizzazione mafiosa. Non è il primo ruolo da antagonista, è noto soprattutto per aver interpretato Don Pietro Savastano in Gomorra a tal proposito ha rivelato: “L’uomo Fortunato è distante anni luce da Pietro Savastano o Luciano Corleone, mentre dal punto di vista attoriale cerca di penetrare nella loro umanità o disumanità”.

Dalle anticipazioni Maria Corleone 2 invece si scoprono meglio i tratti di Don Luciano Corleone, si tratta di un latitante che rischierà il tutto per tutto per aiutare Maria a difendersi dal pericolo mortale che incombe su di lei: riuscirà a salvarsi e a mantenere saldo il potere criminale che ancora esercita? L’attore, invece, alla fine dell’intervista ha concluso: “Quando ho interpretato i criminali il mio unico pensiero è stato quello di renderli affascinanti.” L’appuntamento con la nuova stagione di Maria Corleone è per questa sera su Canale5.