Maria Corleone, la seconda stagione è in arrivo?/ Lo sceneggiatore Mizio Curcio: “E’ in fase di scrittura “

Anticipazioni dell’amata fiction: cosa accade nell’ultima puntata

Maria Corleone, fortunata serie in onda su Mediaset, è arrivata al grande finale che verrà trasmesso questa sera, mercoledì 4 ottobre 2023. Tutto è incentrato su Maria che vuole vendicarsi dell’omicidio della madre Rosa, avvenuto per mano del clan rivale Nisticò.

Nel frattempo Luca ha individuato Don Luciano Corleone per poi costringerlo alla latitanza. Luca è anche sul punto di arrestare Maria, ma qualcosa cambia tutte le carte in regola. Il loro bambino, che credeva essere morto, in realtà è vivo ma è stato preso in ostaggio dal clan dei calabresi, come ricatto contro Lady Corleone. Maria e Luca decidono quindi di fare squadra per l’ultima volta e salvare loro figlio.

Maria Corleone, la seconda stagione è in arrivo? La risposta dello sceneggiatore

Maria Corleone, serie targata Taodue, ha raggiunto picchi di share notevoli con una media di 2,5 milioni di telespettatori. In molti sono i curiosi che sperano di conoscere se sia prevista una seconda stagione, ebbene a rispondere in parte alla domanda ci ha pensato TvBlog.

La fonte ha contattato direttamente lo sceneggiatore dell’amata fiction, Mizio Curcio, il quale ha confermato che la nuova edizione è in fase di scrittura. Per avere la conferma ufficiale, però, bisognerà attendere le disposizioni di Mediaset a riguardo che ancora non si è pronunciata.” Il riscontro mediatico della serie mi ha piacevolmente sorpreso”, ha rivelato Curcio al sito, “i social -come accaduto con Rosy Abate- si sono scatenati partecipando attivamente alle vicissitudini di Maria e della sua famiglia. In molti ci chiedono un crossover tra Rosy e Maria, uno scontro per chi sarà la Regina di Palermo…” Si attende, dunque, il riscontro dell’emittente capitanata da Pier Silvio Berlusconi.

