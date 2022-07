Maria Corso e Carlotta, mamma e figlia a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’/ Chi sono? La cantante apparsa in Rai

Maria Corso e Carlotta, mamma e figlia a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’

La nuova puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, nuovo format su TV8 condotto da Caterina Balivo, trova due nuove protagoniste. Dopo Stefania e Giacomo, mamma e figlio della scorsa settimana, questa volta tocca a Maria Corso e a sua figlia Carlotta dare il via a questa avventura. A darci qualche notizia della nuova coppia protagonista del format di Tv8 è il sito bagheriainfo, che descrive così la donna: “Maria Corso, cantante e violinista in diversi programmi televisivi in onda sulla Rai, primo fra tutti “Novecento” condotto da Pippo Baudo”.

Anche la figlia Carlotta Tagliareni è, come la mamma, una cantante e insieme compongono il noto duo vocale soprannominato KarMa. Le due cantanti avrebbero fatto colpo su Caterina Balivo al punto tale che, durante la Conferenza stampa del programma, riferendosi a Maria, la conduttrice ha dichiarato: “La mia mamma preferita arriverà alla terza puntata”!

Maria Corso e Carlotta, mamma e figlia a ‘Chi vuole sposare mia mamma?’: arriverà l’amore?

Maria Corso e sua figlia Calotta sono le protagoniste della nuova puntata di ‘Chi vuole sposare mia mamma?’. Come nello scorso appuntamento, anche qui entrambe conosceranno i sei pretendenti arrivati per Maria e, man mano, avranno entrambe occasione di approfondire la loro conoscenza. Come andrà a finire per Maria? Riuscirà a trovare l’amore? Per scoprirlo, seguite “Chi vuole sposare mia mamma?”, mercoledì 6 luglio e mercoledì 13 luglio alle 21.30 su TV8 in prima visione assoluta.

