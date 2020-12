Maria Cristina Maccà/ La figlia di Fantozzi senza lavoro: “Finirò sotto un ponte”

Maria Cristina Maccà a Domenica Live: “Sono senza lavoro, finirò sotto un ponte”

E’ drammatico il racconto di Maria Cristina Maccà che a Domenica Live oggi pomeriggio avrà modo di raccontare del suo lavoro ma, soprattutto, dell’essere rimasta senza tanto da rischiare adesso di finire sotto un ponte per continuare a vivere. In collegamento con ‘Storie Italiane’ l’attrice 53enne ha raccontato la difficile situazione in cui versa in questo periodo per via dello stop ai teatri e al mondo della recitazione spiegando anche che è complicato andare avanti senza lavoro dopo tutto questo tempo. In effetti il mondo degli attori e tutto quello che lo circonda è fermo quasi da un anno e adesso anche lei si dice allo stremo dopo aver messo mano a tutti i suoi risparmi per andare avanti. L’attrice italiana nota per aver interpretato Mariangela e Uga Fantozzi, la figlia e la nipote dell’indimenticabile ragioniere in ‘Fantozzi – Il ritorno’ (1996), p in crisi per via delle difficoltà economiche che le rendono difficile vivere con il sussidio mensile di 600 euro.

Maria Cristina Maccà non riesce a vivere con le 600 euro di sussidio mensile

Oggi pomeriggio l’attrice a Domenica Live racconterà il suo dramma ma, soprattutto, la paura di finire sotto un ponte. Proprio come ha rivelato già ad Eleonora Daniele su Rai2, la mitica Mariangela Fantozzi confermerà: “Il problema è che il settore del teatro e del cinema non ha più il lustro di una volta; il teatro è disciplina, educazione, storia, cultura, tutti valori che purtroppo sono stati dissacrati dalle istituzioni, dal clientelismo spietato dell’italiano medio. In questo momento di crisi che sta vivendo il teatro e il cinema non ci sono più le forme, le normative che regolamentano i flussi, i metodi, il denaro”. Poi precisa che i 600 euro che prende ogni mese non è la pensione ma è la cifra che il ministro Franceschini ha devoluto a chi sta in difficoltà in questo momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA