Maria Cuffaro/ Giornalista e volto storico di Rai3 (Le parole della settimana)

Maria Cuffaro è tra gli ospiti della nuova puntata de “Le parole della settimana“, il programma di Massimo Gramellini trasmesso sabato 30 maggio 2020 su Rai3. Non solo il volto storico del Tg3, ma anche una inviata e conduttrice. La sua passione per il giornalismo comincia molto presto: prima collabora con “Il manifesto” e successivamente con “L’Espresso”, “Avvenimenti” e Channel 4. Poi l’arrivo in Rai: è il 1989 quando approda nell’azienda di Viale Mazzini cominciando la sua carriera di giornalista al Tg3 diretto allora da Sandro Curzi. Successivamente entra a far parte della squadra di Michele Santoro in diversi programmi: da “Il rosso e il nero” a “Il raggio verde”, da “Tempo reale” a “Sciuscià”. Proprio a “Sciuscià” come giornalista di inchiesta lavora ad un servizio dedicato alla prostituzione che fa molto scalpore. Freccero, Zaccaria e Celli sono entusiasti della cosa, ma il servizio viene giudicato scandaloso dall’Avvenire e “disgustoso” dal prete di strada Don Benzi. Intervistata da Claudio Sabelli Fioretti, la giornalista ha detto: “Don Benzi non poteva che fare Don Benzi” e circa il servizio disse “io non trovo nulla di disgustoso in un programma che cerca di capire il fenomeno della prostituzione”.

Maria Cuffaro: “Ilaria Alpi giustiziata in Iraq”

La giornalista Maria Cuffaro ricordando l’inchiesta sulla prostituzione trasmessa diversi anni fa nel programma “Sciuscià” di Michele Santoro ha anche aggiunto: “volevo evitare di fare una cosa noiosa. E non potevo farlo se non calandomi nella realtà stessa delle prostitute. Comunque si tratta di pochi minuti. Tutto il resto erano interviste piuttosto statiche, con prostitute che parlavano della loro vita, prese di spalle e rese anonime”. Negli ultimi anni la giornalista è approdata, sempre su Rai3, anche alla guida del programma “Il mondo nuovo” presentato così all’ANSA: “esiste un alfabeto emotivo comune a tutto il mondo. E noi da qui siamo partiti”. Dal giornalismo alla conduzione il passo è breve per la giornalista che Duarte la sua carriera ha scritto anche un libro dal titolo “Kajal. Le vite degli altri e la mia”. Intanto lo scorso anno, in occasione del 25esimo anniversario della morte di Ilaria Alpi, la Cuffaro ospite di “Atlantide – Storie di uomini e di mondi” parlando della collega ha detto: “questo è terribile che dopo 25 anni, non si sa chi, perchè, hanno ucciso Ilaria Alpi e Miran . Questo io come collega, come TG3, come giornalisti dobbiamo pretenderlo, che si possa arrivare a capire perchè li in Iraq sono stati giustiziati”.



