Maria De Biase, chi è concorrente Lol 2 Chi ride è fuori/ “E’ stata una specie di tortura”

Chi è Maria De Biase concorrente Lol 2

Con Maria De Biase a Lol – Chi ride è fuori 2, le risate e le gag sono assicurate. Con lei gli sketch sono ad alto tasso di divertimento, d’altronde è nota a tutti la sua capacità di sfornare battute imprevedibili e irriverenti. Con la nuova edizione di Lol, l’attrice va a completare una stagione d’oro. Dopo i successi ottenuti con Numeri Uni su Rai Radio2, il ritorno a Zelig su Canale5 e il nuovo format Data Comedy Show su Rai2, la Di Base è considerata tra i volti più promettenti e interessanti della seconda edizione di LOL-Chi ride è fuori.

Ambra Angiolini "Bulimica per amore, perso lavoro perché 'lesbica' "/ Confessioni choc a Michelle Hunziker

In un’intervista rilasciata a fsnews, la comica ha spiegato brevemente come è nata l’idea di partecipare al programma: “In realtà c’era già una coppia nel cast e hanno preso me perché serviva una presenza nel gruppo delle donne. E già sentirmi considerata donna è stata tanta roba (ride, ndr). Però mi è mancato Corrado: ho dovuto giocare in solitaria”.

Miriana Trevisan “C'è un fantasma in camera”/ “Lo vedete anche voi? Ci sto parlando”

Maria De Biase: “Lol 2? E’ stata una tortura perché…”

Maria De Biase ha vissuto un’esperienza incredibile sotto le telecamere di Lol 2. Un’avventura che tra le risate generali ha definito una sorta di tortura infinita: “È stata una specie di tortura, finite le registrazioni mi sentivo una sopravvissuta: per una come me, che ha il sorriso stampato in faccia, non ridere è andare contro la genetica, pensa che ridacchio pure alle battute di Nuzzo. È stata dura, comunque, mi sono dovuta mordere il labbro più di una volta”, ha rivelato.

Da LOL 2 su Prime Video al nuovo film Bla Bla Baby al cinema, in uscita il 14 aprile, i progetti continuano per l’attrice: “Sono nel cast del film di Fausto Brizzi, che dovrebbe uscire il 14 aprile, Covid-19 permettendo. Farò la parte di una maestrina dell’asilo. È stato bello, con tanti bambini..”.

Amici 21: LDA, dietro il singolo "Io volevo solo te" c'è l'ex Emanuela Pennino/ È lei musa

© RIPRODUZIONE RISERVATA