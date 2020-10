MARIA DE FILIPPI A DOMENICA IN/ Mara Venier: “Lei la sola ad aiutarmi quando…”

Da una regina della televisione ad un’altra: Maria De Filippi è ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai Uno. Appuntamento imperdibile quello in programma oggi nel salotto della domenica pomeriggio più seguito del palinsesto, che vede protagoniste due grandi presentatrici ma prim’ancora due grandissime amiche. D’altronde la padrona di casa, Mara Venier, aveva coltivato questo sogno fin dal suo ritorno, nel 2018, al timone di Domenica In, quando aveva confessato: “Vorrei ospitare Maria De Filippi“. L’anno scorso il tentativo della Venier, però, si era incagliato fra gli scogli, rappresentati dall’irritazione e dai mal di pancia interni a viale Mazzini, dove in tanti non sembravano vedere di buon occhio il fatto di ospitare in Rai la presentatrice di punta della concorrenza. Un ragionamento che quest’anno è stato valutato diversamente se è vero che il direttore di Rai1 Stefano Coletta, nel corso della presentazione della nuova edizione di Domenica In tenutasi a settembre, come riportato dall’Ansa, parlando della De Filippi ammise: “Quando ci sono professionisti della tv italiana come lei e Mara Venier non c’è idea di concorrenza che possa scattare“.

MARIA DE FILIPPI OSPITE DA MARA VENIER A DOMENICA IN

La più contenta di tutti per aver portato in Rai per un pomeriggio Maria De Filippi è certamente Mara Venier. Come riportato da Il Secolo XIX, la conduttrice ha spiegato come tra lei e la De Filippi vi sia un rapporto che va oltre il lavoro: “L’unica persona che mi ha dato una mano è stata Maria quando sono stata allontana dalla tv. Mi ha invitata a “Tu sì qui vales”, dovevo restare una puntata e sono rimasta per tre anni e grazie a quel programma e a Mediaset ho portato un pubblico anche più giovane su Raiuno“. Lo stesso direttore Coletta ha ammesso che “Mara e Maria sono due personaggi tv acclarati da anni, che condividono un grande rapporto di amicizia“. Un’esperienza, quella su Canale 5 favorita dall’intuito della De Filippi che, per usare le parole della stessa Venier, ha consentito di far tornare in Rai “una Mara completamente libera“. Nell’intervista di oggi, la padrona di casa avrà voglia di ripercorrere quei momenti difficili con Maria De Filippi per ringraziarla davanti a milioni di italiani?



