Maria De Filippi/ A Pio e Amedeo: “siete due deficienti” (Emigratis)

Maria De Filippi è una delle sorprese della nuova puntata di “Emigratis 3“, il programma del duo comico di Pio e Amedeo trasmesso in replica su Italia 1. La conduttrice Mediaset ha deciso di realizzare il sogno di Michele, un ragazzo autistico che sognava di essere coccolato proprio da Queen Marty. Una richiesta che il giovane ragazzo ha condiviso con il duo comico foggiano che, grazie alla complicità di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia di Uomini e Donne, sono riusciti ad incontrare la De Filippi. L’incontro tra la Maria e il giovane Michele è stato davvero emozionante: la conduttrice prima l’ha accolto con un bacio sulla guancia e poi si è fermata a chiacchierare con lui sul divano. Non solo, Queen Mary lo ha anche coccolato ed accarezzato realizzando così il sogno di Michele. A far divertire è stato l’arrivo di Pio e Amedeo negli uffici della De Filippi: il duo appena arrivato si sono inginocchiati complimentandosi e definendola “la regina della televisione italiana”. La De Filippi con tanto di sorriso non ha perso occasione rivolgendosi a Pio e Amedeo così: “siete due deficienti!”

Maria De Filippi da Amici Speciali a Emigratis 3

Maria De Filippi torna in tv dopo la prima puntata di “Amici Speciali”. Queen Mary, infatti, è tra le protagoniste dell’ultima puntata di “Emigratis 3”, il programma di successo di Pio e Amedeo dove scroccano di tutto di più da sportivi, vip e star di tutto il mondo. In questa edizione però il duo comico è andato oltre realizzando anche il desiderio di un ragazzo autistico di nome Michele. Il sogno di Michele, infatti, era quello di andare in America, ma anche quello di poter incontrare da vicino Maria De Filippi. Il duo foggiano è riuscito a realizzarli tutti portando dapprima il ragazzo negli Stati Uniti d’America e successivamente negli uffici della moglie di Maurizio Costanzo. L’incontro con Maria De Filippi è stato sicuramente uno dei momenti più belli della puntata, ma al tempo stesso divertente. La conduttrice, infatti, una volta conosciuto Michele ha realizzato anche il desiderio di poter fare cavalluccio sulle sue gambe. Senza pensarci un attimo, la De Filippi ha avverato il desiderio del ragazzo facendo commuovere Pio e Amedeo e tutto il pubblico da casa. Sui social, intanto, tutti i suoi fan sono letteralmente impazziti precisando: “Maria si conferma una grandissima”.



