Maria De Filippi ad Anbeta Toromani, Amici/ “Era brutto anatroccolo, poi ballava e…”

Volano scintille ad Amici 21 tra Anbeta Toromani e Veronica Peparini quando arriva il momento dei voti di ballo. Alice ammette di aver commesso un errore e la sua insegnate di ballo la riprende perché tende a mettere in evidenza le sue imprecisioni. “Se uno non l’ha visto, lei glielo fa vedere. Sicuramente Anbeta se ne è accorta, per professionalità, ma se uno non ti vede non lo sa, quindi non lo dire”, spiega Veronica. Anbeta fraintende e osserva: “C’è un giudice qui. Quando c’è un giudice che giudica…”.

AMICI 21/ Diretta puntata 6 febbraio 2022: eliminato e classifiche, Albe vs Rudy

Allora Veronica ribadisce: “Non hai capito quello che ho detto. Ascolta, non puoi dire una cosa e poi non ascolti, scusami. Mi guardi in faccia? Io stavo parlando del fatto che Alice è autocritica. Era un consiglio all’allieva”. A questo punto Maria De Filippi ha svelato un retroscena su Anbeta Toromani, rievocando la sua esperienza ad Amici. “Arriva questo essere magro magro, con i capelli biondi, che si mette sulle gradinate senza parlare con nessuno”, racconta la conduttrice.

Alessandra Celentano, lite con Raimondo Todaro ad Amici/ "Cafone", lui "Dici ca*zate"

Maria De Filippi e l’esperienza di Anbeta ad Amici

“Era come un brutto anatroccolo. Ad un certo punto comincia a ballare e ti piglia un colpo. È davvero bravissima, molto pignola su se stessa, ma anche generosa. Lei s’era legata ad una ragazza, forse l’unica con cui parlava, e ogni volta che finiva in sfida si offriva al suo posto”, ha raccontato Maria De Filippi ad Amici 21, ricordando che non vinse quell’edizione ma chiuse al secondo posto. Ma ciò comunque non le ha impedito di proseguire la sua carriera nel mondo della danza. “Sono rimasta dieci anni dopo, è come se l’avessi vinto”.

AMICI 21/ Anticipazioni registrazione puntata 6 febbraio 2022: Christian a rischio

Alla fine Anbeta ha voluto mandare un messaggio a Carola che aveva lamentato di aver partecipato a troppe sfide di improvvisazione: “Se nella mia vita avessi dovuto improvvisare, non sarei stata una ballerina. Non avrei fatto neanche un anno di danza. Le dico che l’improvvisazione è sicuramente un valore aggiunto per un ballerino, ma non ci puoi costruire una carriera, quindi stai tranquilla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA