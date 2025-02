Alessandra Celentano a Sanremo: il retroscena ad Amici 25

Immancabile siparietto tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano ad Amici 25, ma stavolta c’è spazio anche per qualche battuta sul Festival di Sanremo 2025. “C’è sempre una presenza inquietante”, ha esordito la conduttrice dopo il suo ingresso in studio. “Sai che mi metti di buon umore, perché mi girano oggi. Sei entrata tu e sorrido”, ha spiegato la coach di ballo.

Poi l’annuncio a sorpresa della De Filippi su Sanremo 2025: “Sai che quest’anno va al Dopo Festival?”. Quando la Celentano l’ha ‘rimpoverata’ per lo spoiler, la conduttrice si è giustificata: “Voglio sentire poi i giudizi sui cantanti”.

La confessione di Alessandra Celentano su Giorgia

Comunque, Alessandra Celentano non si è tirata indietro, anzi ha rilanciato con una provocazione ad Amici 25: “Vado a mio gusto, ma vengo da una famiglia di artisti anche molto riconosciuti. E poi il gusto artistico è personale e non è discutibile”.

Maria De Filippi le ha ricordato che il coach di ballo Emanuel Lo è compagno di Giorgia, che è in gara: “Vorrei dirti che c’è sua moglie”. Ma non c’era bisogno di aggiustare il tiro per la Celentano, che anzi ha fatto una confessione: “Sono una fan di sua moglie, da sempre, non di lui”.