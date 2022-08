Maria De Filippi: “Amici? Non volevo condurlo”/ Poi la svolta: “Ero insicura e…”

Maria De Filippi, il retroscena sulla conduzione di Amici

Maria De Filippi, dopo aver staccato per un po’ la spina concedendosi una vacanza con la famiglia, è pronta per tornare in tv e regalare al proprio pubblico nuove stagioni delle sue trasmissione. Nel pomeriggio, infatti, darà ufficialmente il via alla nuova stagione di Uomini e Donne che andrà in onda da lunedì 19 settembre con la prima registrazione. La De Filippi, inoltre, tornerà anche con una nuova edizione di Amici con cui è pronta ad aiutare i ragazzi a realizzare i loro sogni. Proprio sulla conduzione di Amici, il settimanale DiPiùTv svela un retroscena. Amici ha segnato il debutto di Maria De Filippi come conduttrice. All’epoca, lavorava dietro le quinte e la conduttrice ufficiale della trasmissione era Lella Costa. Quest’ultima, poi, restò incinta e, nonostante i tentativi di trovare una sostituta, alla fine la De Filippi decise di prendere in mano il timone del programma.

“Quella prima volta me la ricordo bene. Ero insicura, letteralmente terrorizzata. Per darmi forza avevo chiesto a due ragazzi della banda di giovani che facevano parte del programma, di sedere sempre allo stesso posto, una alla mia destra e l’altra alla mia sinistra. In questo modo mi sentivo protetta. Ma l’agitazione non mi ha mai abbandonata neanche dopo”, racconta Maria a DiPiùTv.

Maria De Filippi: ecco come arrivò alla conduzione

Dopo aver provato a trovare una sostituta di Lella Costa per la conduzione di Amici, alla fine, Maria De Filippi decise di debuttare ufficialmente come conduttrice. “Non riuscivo a trovare una persona che potesse sostituirla nè soprattutto mettere in atto quel che avevo in mente io” – ricorda. “Così, alla fine, giunsi io alla conduzione anche se fino a quel momento non mi era mai passato per l’anticamera del cervello”. Da quel momento, la carriera della De Filippi è decollata.

“Ho sempre pensato che dovevo fare la tv a modo mio soprattutto perchè in un’altra maniera non avrei mai saputo o potuta farla, ma qualche problema, all’inizio, si presentò” – ricorda la De Filippi. “Mio marito (Maurizio Costanzo ndr) ricevette una telefonata di Silvio Berlusconi che lo chiamò per chiedergli se fosse sicuro della bontà della sua scelta. Io rappresentavo l’antitesi di tutto quello che passava in tv, soprattutto all’epoca”. Una scelta che, ad oggi, è stata più che vincente.

