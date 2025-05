Siamo giunti alla finale di Amici 24 ed ancora una volta la danza prende spazio in prima serata regalando coreografie spettacolari. Gli allievi quest’anno della categoria ballo sono veramente di alto livello rispetto le ultime edizioni di Amici dove spiccavano solo due elementi tra tutti i concorrenti. In questa lotta tra talenti che ha visto Francesco, Alessia e Daniele lottare per un posto nelle fasi successive il primo ballerino che ha lasciato il programma è stato proprio Fasano.

Un’uscita forse scritta da tempo visto gli andamenti dei pronostici ma ingiusta se di va a valutare il valore dell’allievo in quanto tale che in tutto il percorso del serale non ha perso praticamente quasi mai una sfida dimostrando grande versatilità, determinazione e umiltà. Ogni sfida Francesco Fasano l’ha affrontata con il sorriso regalando leggerezza a un programma che ha messo in gioco a tutti gli effetti la sua carriera professionale. Ricoperto di premi dedicati al ballo alla comunicazione del risultato del televoto, Francesco ha ricevuto forse il premio più bello ovvero le scuse di Maria de Filippi.

AMICI 24, MARIA DE FILIPPI FA IL MEA CULPA SU FRANCESCO: PUBBLICO BASITO

Ebbene si sembra impossibile da sentirsi, ma spiega anche il grande successo che riscuote Maria De Filippi con i suoi programmi, la “Queen” si scusa in diretta nazionale per non aver creduto da subito nel talento di Francesco Fasano, ripescato ad Amici 24 solo in un secondo momento, ammettendo che nonostante si sia presentato quattro volte non lo hanno mai preso in considerazione “Errore nostro non averlo preso prima ai casting”. Il colpo di scena non finisce qui infatti sempre Maria fa un invito inaspettato al ballerino prospettando per lui un futuro nel corpo di ballo di Amici “Fai tutti i giri che vuoi e, per correggere un nostro errore, quando vuoi tornare qui a ballare con noi lo fa. Quando vuoi, puoi tornare qui a casa”.

Sarà stato il primo eliminato ad Amici 24 ma di certo i 4 premi di grandissimo prestigio (e Maria anticipa che non saranno gli unici) che si è aggiudicato ne attestano il grandissimo livello tecnico del quale Francesco Fasano è dotato e con il quale potrà solo fare bene nel mondo della danza.