Maria De Filippi asfalta Antonio a Uomini e Donne/ “Povero! Ti metti alla prova e…”

Maria De Filippi, terapista di coppia per Alessandro e Pamela

La puntata di Uomini e donne del 7 aprile ha avuto come protagonista indiscussa Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha prima indossato i panni di terapista di coppia e poi ha criticato l’atteggiamento di un cavaliere del parterre del trono over. Nel corso della puntata, in studio, sono tornati Alessandro e Pamela che, dopo aver lasciato insieme la trasmissione, stanno vivendo un momento difficile dovuto alla gelosia di lui, alla poca fiducia che entrambi hanno nell’altro e nelle poche attenzioni che Pamela riserverebbe ad Alessandro. A provare a mettere una pezza nel rapporto tra i due è stata proprio Maria.

“Mi sembrano scenate di gelosia, ma in realtà non vedo motivo di rottura. Sono litigate, discussioni, che magari in una coppia possono avvenire. Se tu reagisci così a un uomo che si avvicina così… Lo capisco, non ti sei sentito rispettato, ma capisco che dietro questo quello che ti muove è anche un sentimento. Sono litigate che sotto-intendono un sentimento di possesso… Tu vuoi stare con lei o no? Perché lasciarsi? Non capisco”, dice Maria che poi chiede alla coppia di ballare insieme riuscendo a farli ritrovare.

Maria De Filippi contro Antonio

Dopo il momento dedicato ad Alessandro e Pamela, Maria De Filippi si occupa degli altri protagonisti del trono over chiamando al centro dello studio Antonio. Il cavaliere che sta uscendo con Gabriella ammette di essere attratto da lei, ma non di provare alcun sentimento al punto da voler conoscere altre signore. Gabriella, invece, vorrebbe maggiore serietà da Antonio il cui atteggiamento porta Maria De Filippi ad intervenire.

“Ah ti metti alla prova Antonio? Povero! Gabriella se tu sei consapevole del fatto che domani mattina può arrivare Giovanna e quello esce con Giovanna, ma lui ti piace tanto, per l’amor di Dio fallo pure. Ce l’hai davanti. Antonio non ti offendere, è quello che penso”, dice Maria che conclude il momento assicurandosi che Gabriella abbia compreso la situazione.

