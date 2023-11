Maria De Filippi asfalta Aurora Tropea a Uomini e Donne/ “Ti è chiaro che non ti ho chiesto di lasciare…”

Aurora Tropea contro tutti a Uomini e Donne

Un filmato trasmesso da Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne del 2 novembre e registrato durante un ballo tra Aurora Tropea e Maurizio nella scorsa puntata, scatena la durissima reazione della conduttrice nei confronti della dama del trono over. Nel corso del ballo, Aurora si confida con Maurizio raccontandogli di ricevere un trattamento diverso dagli altri protagonisti. “A me, dopo mezzo bacio, chiedono di uscire mentre ad altre coppie che si frequentano da mesi non viene fatta la stessa domanda“, dice Aurora a Maurizio puntando il dito contro Gianni Sperti e Tina Cipollari che, secondo la dama, avrebbero delle preferenze.

Le parole pronunciate da Aurora Tropea scatenano così l’intervento di Maria De Filippi che chiede ad Aurora di svelare i nomi delle coppie che, pur frequentandosi da mesi, non sarebbero state invitate a lasciare la trasmissione. Di fronte ad un’Aurora abbastanza titubante, Maria De Filippi perde la pazienza.

Lo sfogo di Maria De Filippi contro Aurora Tropea

Di fronte all’insistenza di Maria, Aurora indica come coppia Silvio e Donatella che, però, dopo vari alti e bassi si sono lasciati. “La redazione capisce quando per una coppia può esserci il lieto fine ed è questo il motivo per cui Maurizio e Donatella non hanno ricevuto l’invito ad uscire”, commenta Maria De Filippi. “Prima che io dica ad una persona di uscire, nonostante si comporti malissimo, ci vuole tempo perché mi hanno educato. Siccome tu sai molte più cose di me e della redazione, ora vado a prendere il video e se non è così non voglio passare 7 minuti a parlare di questa cosa”, dice ancora la conduttrice.

“Ti è chiaro perché Silvio e Donatella non sono stati invitati ad uscire? Ora voglio sapere quali altre coppie che hanno storie di ses*o continuo che non sono state invitate ad uscire? Quali sono? Me le dici? Ora non ricordi“, sbotta Maria De Filippi. “Tu hai chiesto un audio in cui Roberta ti minaccia”, aggiunge poi la conduttrice. “Le ho detto di sfinirla di provocarmi”, replica Roberta Di Padua. “Ogni volta che viene in questo studio sembra che questa donna rischi la vita. Il tuo problema è che sei stata mollata da questo signore che frequentavi. Lui se ne è andato non perché è stato costretto da qualcuno, ma perché non era interessato”, dice poi Tina facendo riferimento a Marco, il cavaliere con cui Aurora usciva. Maria, poi, trasmette il filmato in cui avrebbe invitato Aurora a lasciare il programma. Dopo il video, la conduttrice spiega: “La domanda non è a te ma a lui che racconta di non riuscire a vederti perché lavora tanto. Ti è chiaro che la domanda non era rivolta a te ma a lui?”, chiede la conduttrice mentre Gianni invita la dama a chiedere scusa alla De Filippi.











