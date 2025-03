Giovanni e Agnese: scontro a Uomini e Donne

Scontro di fuoco a Uomini e Donne tra Giovanni e Agnese. Il cavaliere e la dama sono usciti insieme e tra i due ci sono stati diversi baci. Durante un primo confronto in studio, il cavaliere ha raccontato diversi dettagli dell’appuntamento che Agnese non ha tollerato e sui quali è tornata nel corso della puntata di Uomini e Donne trasmessa il 27 marzo 2025. “Mi è saltata addosso”, sono state le parole dette da Giovanni e che hanno lasciato il segno su Agnese.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza tornano a Uomini e Donne/ Un anno d'amore e il sogno...

“Sono stata molto male, ho pianto in trasmissione e anche dopo…Mi sono profondamente vergognata e mi sono sentita superficiale…Trovo che tu sia stato volgare e villano…Non saprei proprio come definirti…Non sapevo come controbattere…”, sono state le parole della dama in studio. Giovanni, tuttavia, non si è mostrato affatto pentito di quanto detto ribadendo di aver raccontato la verità.

Chi è Alessio N, cavaliere di Uomini e Donne/ Dopo Cristina, esce con Francesca

Maria De Filippi contro Giovanni

L’atteggiamento di Giovanni non piace affatto a Gianni Sperti che attacca duramente il cavaliere difendendo Agnese. Giovanni, però, resta fermo sulla propria posizione e, rivolgendosi ad Agnese, dice: “Io voglio stare zitto e non voglio continuare…Non andare nei particolari…”. A difendere Agnese è Francesca, un’altra dama del parterre che stava uscendo con Giovanni e che ha deciso di chiudere dopo aver saputo quanto accaduto con Agnese. “E’ stato vergognoso…Ci sono modi e modi di dire le cose…Devi essere solo che contento se tua figlia non incontra un uomo come te…”, ha detto Francesca scatenando la reazione di Giovanni che ha invitato la dama a non nominare la figlia.

Giuseppe e Sabrina ci riprovano a Uomini e Donne?/ Lui torna da lei: polemiche in studio

Le parole di Giovanni hanno così fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi: “Guarda Giovanni che pure loro hanno dei figli eh…Datti una calmata!”, ha detto la conduttrice. Poi ha aggiunto: “Non mi interessa nel momento stesso in cui tu ti comporti in questo modo con Agnese, che è madre…Non tirare in ballo tua figlia quando nei confronti di una madre fai questo…Evita…Eh beh…”.