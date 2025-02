Morena Farfante attacca Giovanni a Uomini e Donne: “Ha parlato male del parterre maschile”

L’ira mariana è tornata a colpire a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del 10 febbraio 2025, Maria De Filippi ha perso le staffe ed è intervenuta in diretta contro Morena Farfante. Tutto ha avuto inizio nel corso do una discussione tra la dama in questione e il cavaliere Giovanni, con la quale è uscita a cena. Morena ha svelato in studio che l’uomo avrebbe avuto un’uscita spiacevole nei confronti del parterre maschile, definendoli ‘mezze cartucce’

Giovanni, però, si difende, dicendo che è stata Morena la prima a criticare alcuni cavalieri nello specifico: “Lei ha parlato male di alcune persone, quindi era prettamente riferito a quei soggetti di cui lei ha parlato. Quando io sto con una donna, loro sono l’ultimo dei miei pensieri!” ha tuonato. Morena, però, ha ribadito le sue accuse a Giovanni, svelando proprio le parole esatte dette dall’uomo: “Sei stato tu, forte della tua tanta gelosia in 24 ore immotivata, che hai detto: ‘Io neanche li vedo gli altri uomini, è acqua che scorre e non mi bagna’”.

Maria De Filippi contro Morena: la sfuriata in diretta

Di fronte a questa uscita e al quasi silenzio totale del parterre maschile, Maria De Filippi è intervenuta con una vera e propria sfuriata contro Morena. “Ma questa frase vuol dire ‘Io mi faccio i fatti miei’, o no? Non capisco… Lui ha sbagliato, ma tu li hai difesi tutti questi omoni? Che si svegliano un quarto d’ora dopo? – ha tuonato la conduttrice, aggiungendo poi – Se io sono a cena con lui e lui parla male di voi, io, se questo non mi sta bene, gli rispondo! Non è che passa una settimana e poi vengo a dirtelo, o no? Poi, dire ‘acqua che scorre’ non è dire mezze cartucce, è dire che non me ne frega niente degli altri!” Applausi per la conduttrice in studio e nessuna risposta da parte di Morena. Sul web, intanto, i fan di Uomini e Donne si sono scatenati a favore di Maria, definendo quella di Morena in studio una “figura di merd*”. (Qui il video della sfuriata con l’intera vicenda)