Maria De Filippi assente a funerali Michele Merlo, perché?/ Visita in forma privata

Maria De Filippi conosceva bene Michele Merlo, in arte Mike Bird, concorrente di una delle edizioni più recenti del talent show di Canale 5 “Amici”, condotto proprio dalla consorte di Maurizio Costanzo. L’avventura dell’artista nella scuola del programma targato Mediaset si era fermata alle semifinali, ma successivamente a quella partecipazione la sua carriera era proseguita tra un’etichetta discografica e l’altra, sino alla grave tragedia che ha colpito il ragazzo e la sua famiglia: una leucemia fulminante che ha scatenato un’emorragia cerebrale rivelatasi fatale per il giovane.

Luna Shirin Rasia, fidanzata Michele Merlo/ Lo straziante addio: "Grazie a te..."

Ai funerali di Michele Merlo, andati in scena venerdì 18 giugno presso lo stadio “Toni Zen” di Rosà (Vicenza), suo paese d’origine, erano presenti oltre cinquecento persone autorizzate dalla Questura e che hanno voluto esserci per stare vicino ai suoi genitori, ma anche per dire addio a un ragazzo strappato decisamente troppo presto alla vita. Ha fatto rumore, tuttavia, l’assenza di un personaggio famoso della televisione che ha seguito da vicino il percorso artistico di Mike Bird, vale a dire la padrona di casa di “Amici”, Maria De Filippi: perché la regina della tv non c’era?

Michele Merlo, Salvini e Giorgia Meloni ai funerali/ Allo Stadio Rosà fan e canzoni

MARIA DE FILIPPI ASSENTE AI FUNERALI DI MICHELE MERLO: COME MAI?

Proprio Maria De Filippi aveva scommesso maggiormente sul talento e sulle potenzialità musicali di Michele Merlo, alias Mike Bird, e non vederla ai funerali di venerdì ha destato parecchie perplessità tra i fan dell’artista, ma anche tra coloro che amano il talent show “Amici”. Tuttavia, stando a quanto riportato da Fanpage, Maria avrebbe deciso di recarsi in visita in forma privata alla famiglia Merlo, stando in disparte e portando il proprio conforto ai genitori del giovane in maniera del tutto intima e riservata. Sarebbe stata una decisione pesata fino in fondo, animata con ogni probabilità dalla volontà di evitare passerelle e di spostare l’attenzione dall’evento, tanto drammatico quanto connesso a un episodio francamente inaccettabile. Ancora un gesto di profonda umanità da parte di Queen Mary, dunque, nel rispetto della memoria di Michele Merlo.

LEGGI ANCHE:

Funerali Michele Merlo, parroco dice no alla messa allo stadio/ Lo sfogo del padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA