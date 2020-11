Maria De Filippi: “Avessi tuo fisico girerei nuda”/ Belen Rodriguez: “Lo faccio già!”

Maria de Filippi e Belen Rodriguez continuano a portare avanti con successo Tu si Que Vales con ascolti record e ad un passo dalla finalissima. Il loro rapporto è sempre complice e molto sincero in barba a tutti coloro che continuavano a parlare di come la conduttrice vorrebbe silurarla per via di quello che è successo e succede con Stefano de Martino. Alla fine non solo non è stato così ma le due, di puntata in puntata, continuano a punzecchiarsi e parlarsi e lo stesso è successo sabato sera quando Maria de Filippi, approfittando di un piccolo incidente, ha lanciato la sua battuta ai danni dell’argentina. La conduttrice aveva invitato la showgirl argentina a guadagnare il centro del palco per esibirsi sulle note di un cha cha: “Ballo volentieri un cha-cha ma ho un problemino con le scarpe. Le tolgo”.

Maria De Filippi: “Avessi tuo fisico girerei nuda”, la replica di Belen Rodriguez

A quel punto è stata proprio Maria de Filippi a cogliere la palla al balzo consigliando alla sua conduttrice di non pensare solo alle scarpe: “Se avessi il tuo corpo e le tue gambe, girerei nuda”. La replica di Belen Rodriguez non si è fatta attendere visto che, sfoderando il suo sorriso migliore, ha rilanciato: “È proprio quello che faccio”. Sui social in molti hanno puntato sulla frase parlando delle parole della sanguinaria come di una frecciatina mentre alcuni non hanno fatto altro che sorridere perché quello di Maria sembra un invito a nozze per l’argentina…



