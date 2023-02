Maria De Filippi bacchetta Federico Nicotera/ “Secondo te Alice dovrebbe sorridere?”

Maria De Filippi e il rimprovero a Federico Nicotera: “Cosa ti aspetti?”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, sono accaduti molti eventi emozionanti inerenti al Trono Classico. E’ stata mandata in onda un’esterna di Carola e Federico Nicotera, in cui scatta un bacio passionale tra i due. Naturalmente Alice, l’altra corteggiatrice, ci è rimasta male ma a prendere le sue difese ci ha pensato Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Alice furiosa con Federico Nicotera/ "Devi stare zitto!"

Maria De Filippi rimprovera Federico Nicotera che ha definito la reazione di Alice “esagerata”: “Cosa ti aspetti che faccia, deve fare la persona composta e matura che vede entrare Carola e sorride: allora vuol dire che non è isterica? Forse vuol dire che sente qualcosa no?“ afferma la conduttrice. Poi riprende: ” Io non ho la palla di vetro per cui la capisco, non la conosco“. A questo punto interviene Federico Nicotera che dichiara: “E’ chiaro che vedendola così mi viene voglia di abbracciarla e di ballare con lei“, la conduttrice lo interrompe subito: “E fallo, è quello che ti sta chiedendo da un’ora. Ti sta chiedendo un gesto d’affetto e un motivo per rimanere”. Il tronista prende, dunque, la corteggiatrice a ballare che scoppia in un pianto liberatorio.

Uomini e Donne anticipazioni e diretta 1 febbraio 2023/ Scontro tra Biagio e Carla

Federico Nicotera e Carola si baciano in esterna: cosa è successo

Federico Nicotera ha deciso di fare un’esterna con Carola questa settimana, per poter chiarire dopo alcune tensioni nello studio di Uomini e Donne. La bella corteggiatrice si è presentata nel posto di lavoro del tronista facendogli una sorpresa: “Avevo voglia di vederti” afferma Nicotera.

L’esterna procede molto bene, tanto che i due si scambiano un lungo bacio passionale prima di congedarsi. Una parte dell’uscita, però, viene tagliata dalla redazione su richiesta di Carola. La corteggiatrice spiega il motivo in puntata: “Mio padre ha avuto un incidente, non sta bene; allora gli ho voluto raccontare cosa è successo e visto che è una situazione un po’ delicata ho chiesto alla redazione di tagliare quella parte“.

Lavinia Mauro assente a Uomini e Donne/ La tronista non entra in studio e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA