Maria De Filippi e il bacio per Alessandra Amoroso ad Amici 24

Durante la puntata di Amici 24 di ieri sera è andato in onda un momento davvero speciale nella trasmissione di Canale Cinque, con Maria De Filippi che si è resa protagonista di un gesto emozionante nei confronti di Alessandra Amoroso. La cantante salentina è stata infatti ospite del programma, per la prima volta da quando ha annunciato di essere in dolce attesa, e ovviamente Maria De Filippi ha deciso di celebrare davanti al pubblico questo lieto evento, dando un bacio sul pancione di Alessandra Amoroso.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Alessandra Amoroso, che ha speso parole speciali anche rievocando la sua esperienza nel programma di Canale Cinque: “Ero una ragazzina quando sono arrivata qui per la prima volta. Spero di non emozionarmi, avevo trovato un equilibrio emotivo che la gravidanza ha scombussolato di nuovo. Ti ringrazio per le attenzioni che mi hai dato e che mi dai, ti voglio un bene infinito e grazie per essere diventata nonna Maria, che la mia è ormai è lassù. Evviva nonna Maria!”

Alessandra Amoroso incinta di Penny: il dolce annuncio

Soltanto poche settimane fa, Alessandra Amoroso aveva annunciato di essere in dolce attesa di Penny. Tramite un post Instagram, la cantante salentina ha dato così la speciale notizia ai suoi follower: “E’ un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”

Poi Alessandra Amoroso ha confermato l’arrivo di una femminuccia nella sua vita: “Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia” le parole della cantante che ha fatto felici i tantissimi fan che attendevano con trepidazione questo lieto momento.

