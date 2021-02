Maria De Filippi blocca proposta di matrimonio a C’è posta per te/ “Era troppo!”

Colpo di scena a C’è posta per te. La storia di Andrea e Arianna infiamma i social e porta Maria De Filippi a bloccare un gesto del ragazzo, come da lei stesso ammesso poi in diretta. Andrea ha tradito in più occasioni la sua ragazza. Lui dichiara di non essere mai andato oltre il bacio, Arianna però lo accusa di chattare con molte ragazze contemporaneamente e di averlo beccato in più occasioni sul fatto. Lui, per chiederle perdono, decide perciò di rivolgersi a Maria De Filippi e C’è posta per te. “Sono disposto a rifare tutto. Conoscerai un nuovo Andrea che non ti farà più soffrire”, le dice anche se lei non sembra affatto disposta a credergli. È a questo punto che la De Filippi fa una confessione: “Lui avrebbe voluto chiederti di sposarlo!”

Maria De Filippi blocca la proposta di nozze di Andrea a C’è posta per te, lui però…

Andrea era pronto a chiedere Arianna in sposa davanti a tutta Italia ma è stato bloccato proprio da Maria De Filippi: “L’ho bloccato io perché gli ho detto che era un po’ troppo!”, ha spiegato la conduttrice alla ragazza. Nonostante il consiglio della De Filippi e il suo stop, Andrea arriva comunque ad inginocchiarsi di fronte alla sua fidanzata, non per chiederla in sposa però ma per implorarle perdono: “Tu sei la donna della mia vita, ti prego perdonami”. Lei, alla fine, cede.



