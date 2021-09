Maria De Filippi celebra il matrimonio di Bruno e Alessandro/ Festa per lo staff…

Grande festa nello staff di Maria De Filippi per il matrimonio di Bruno e Alessandro. La conduttrice di Uomini e Donne ha avuto un ruolo speciale nel giorno più importante di Bruno e Alessandro celebrando il rito. Raffaella Mennoia, presente come invitata al matrimonio di un membro dello staff della De Filippi che sta per tornare in onda sia con Uomini e Donne che con Amici e Tu sì que vales, ha pubblicato tra le storie di Instagram una serie di storie in cui si nota la presenza di Maria De Filippi con la fascia.

In un’atmosfera romantica, in spiaggia, Maria De Filippi ha partecipato attivamente al giorno più bello di Bruno e Alessandro che hanno festeggiato l’amore con le persone più importanti della loro vita. Al matrimonio era presente anche Giordana Angi, l’ex allieva di Amici che ha cantato per gli sposi.

Maria De Filippi celebra il matrimonio di Bruno e Alessandro: le parole di Raffaella Mennoia

Raffaella Mennoia, oltre a condividere le immagini del matrimonio di Bruno e Alessandro nonchè una foto in cui è con Maria De Filippi, sui social, ha anche scritto un messaggio dedicato agli sposi. “Il senso della vita poi alla fine credo sia solo questo…Auguri amici di questo inizio proseguo di vita insieme…Bruno e Alessandro”, ha scritto l’autrice che, da anni, lavora accanto a Maria De Filippi.

Tutto lo staff della conduttrice di canale 5, dunque, è stato un giorno di grande festa prima di tornare ufficialmente a lavoro per continuare a registrare le puntate di Uomini e Donne e Amici.

MA MARIA CHE CELEBRA MATRIMONI pic.twitter.com/ABX954eVuf — mat (@divanomat) September 10, 2021





