Maria De Filippi infiamma Uomini e Donne chiedendo scusa a Barbara De Santi e umiliando Arcangelo.
Maria De Filippi protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre 2025 che, oltre a raccontare le vicende dei protagonisti, ha chiesto scusa a Barbara De Santi ma ha anche zittito Arcangelo. Tutto è iniziato quando Barbara De Santi si è accomodata al centro dello studio per confrontarsi con Edoardo, il cavaliere con cui è uscita e con cui ha deciso di chiudere la frequentazione. Sebastiano Mignosa ha raccontato di aver ascoltato delle telefonate in cui Edoardo criticava le dame del parterre.
“Ora mi chiedete scusa visto che l’latra volta avete dato la colpa a me dicendomi che ero pesante. Maria ha dato più credito a te che a me nonostante mi conosca da anni pensando che la situazione di mia sorella mi influenzi”, ha detto Barbara. “Mi perdoni?”, chiede poi la De Filippi abbracciando Barbara.
Maria De Filippi contro Arcangelo a Uomini e Donne
Arcangelo, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha criticato Sebastiano Mignosa spiegando che al suo posto non avrebbe mai rivelato il contenuto delle telefonate di Edoardo. Le dichiarazioni di Arcangelo infastidiscono Gianni Sperti che lo definisce un opinionista e non seriamente interessato a cercare l’amore in tv.
“Stai tranquillo che non ti rubo il lavoro”, ha detto Arcangelo riferendosi a Gianni Sperti. Le parole del cavaliere hanno così fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi che lo ha zittito così: “Stai tranquillo anche tu che non si verifica”, ha detto la conduttrice difendendo Sperti.
– STAI TRANQUILLO CHE NON TI RUBO IL
LAVORO
– STAI TRANQUILLO ANCHE TU CHE NON SI VERIFICA
MARIA TI SCONGIURO #uominiedonne pic.twitter.com/bsZO8H40PI
— paolo (@Paoliciousss) December 4, 2025