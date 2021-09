Maria De Filippi choc “Innamorata di Carlo Conti”/ Pubblico sconvolto da rivelazione

Maria De Filippi sconvolge il pubblico dei Seat Music Awards con una rivelazione inaspettata

Il Premio Speciale Seat Music Award va a Maria De Filippi, collega sanremese di Carlo Conti. “Ho fatto la valletta”, dice Maria, schermendosi. Ma Carlo Conti puntualizza: “Conduttrice”. In occasione di questo incontro, Vanessa Incontrada ha preparato alcune domande sia per la De Filippi che per Carlo, che tra loro si chiamano ‘fratellino’ e ’sorellina’.

A proposito di questo legame, Vanessa li stuzzica subito: “Ti saresti potuto innamorare di Maria…?”. Carlo non ha dubbi: “No, perché per me è una sorellina”. La risposta di Maria De Filippi è un po’ diversa: “Be’, che dire…”, esita. Poi ammette: “Lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”. Il pubblico rumoreggia, e Carlo appare ‘sconvolto’. A questo punto, lui tira in ballo Maurizio Costanzo, assicurandogli che Maria scherza. Interviene lei: “Anche Maurizio lo era, lo è e lo sarà”. “Ci sono tanti modi di amare”, la giustifica Vanessa Incontrada. Mentre Carlo Conti la invita ad andare avanti: “Sto diventando rosso… meno male, non si vede”.

