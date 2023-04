Maria De Filippi choc: “Labbra gonfie e cortisone”/ Retroscena ad Amici 2023

Maria De Filippi ritrova il sorriso con Isobel ad Amici 2023

Nel corso dello speciale di Amici 2023 durante il quale Isobel ha confessato di avere un complesso fisico, il pubblico ha potuto ascoltare una Maria De Filippi sorridente. Tutto merito della ballerina e allieva di Alessandra Celentano che, con la sua schiettezza e i suoi racconti, è riuscita a far ridere la conduttrice. Tutto è accaduto quando, da australiana, la ballerina ha ammesso di avere una passione per il cibo per poi svelare di amare molto le gallette di mais. “Come fai in Italia a dire che il tuo piatto preferito è la galletta di mais?”, chiede Maria particolarmente diveritita.

La ballerina, così, corregge il tiro e ammette di amare anche la parmigiana di melanzane, le lasagne e i formaggi. Poi aggiunge: “Il formaggio è buono, ma non troppo forte che puzza di piedi” facendo nuovamente ridere la conduttrice.

Il racconto di Maria De Filippi

Isobel, poi, ha raccontato di amare le gallette di mais con la marmellata di fragole e grana padano. “Uno strano abbinamento” commenta Maria De Filippi che, poi, invita la ballerina a farle assaggiare la galletta di mais utilizzando, però, la marmellata di frutti di bosco al posto di quella di fragole. “Non ti piace?”, chiede Isobel offrendo, così, alla conduttrice l’occasione per raccontare un episodio spiacevole del passato.

“Tutte le sere io mangiavo due vaschette la sera, con il limone e lo zucchero prima di dormire. Ma a un certo punto la mattina mi sveglio con le labbra gonfie. Ho dovuto fare un’iniezione di cortisone”, ha raccontato la conduttrice.

