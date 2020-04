Maria De Filippi citata in tribunale per la dieta/ “Fake news, annuncio falso”

Pubblicità

La conduttrice di Canale 5, Maria De Filippi, da anni volto noto della televisione commerciale, è finita al centro di una fake news. Secondo quanto circolante negli scorsi giorni su alcuni siti, la stessa regina di Mediaset sarebbe finita al centro di una vicenda giudiziaria per una dieta. Nel dettaglio, la notizia in questione titola: “Maria De Filippi citata in tribunale per una dieta”. Come molti avevano già immaginato, si tratta ovviamente di una classica bufala in un periodo in cui il gossip va un po’ a rilento a causa dell’epidemia da coronavirus delle ultime settimane. A smascherare la notizia, anche se forse non ve ne era bisogno, è stata la sua addetta stampa, Betty Soldati, che attraverso il proprio profilo Twitter e in contemporanea quello Instagram, ha scritto: “Se vedete questo annuncio in qualche sito con intervista a Maria De Filippi è un fake. E’ tutto falso! Non credeteci, non comprate pastiglie che consigliano, lei non fa dieta, è un falso, non fatevi fregare i soldi!”.

MARIA DE FILIPPI E LA FAKE NEWS DELLA VIP: NUMEROSI I VIP TRUFFATI

La Betty ha aggiunto anche gli hashtag #mairilasciata, #leinonfadieta, #nonfatevifregareisoldi #maiusatoIDEALSLIM, giusto per rendere il tutto ancora più credibile. Secondo quanto si legge nell’articolo, la conduttrice di “Amici” e di “Uomini e Donne”, avrebbe utilizzato il sistema Ideal Slim per perdere peso, ma come sottolineato più volte dalla sua addetta stampa, ciò sarebbe ben lontano dalla realtà, così come la citazione in tribunale. Insomma, la De Filippi è stata l’ennesima vittima delle nuove truffe ai danni dei vip, che circolano ormai da un paio d’anni a questa parte. Di solito si sfrutta senza alcun diritto l’immagine di personaggi famosi, per pubblicizzare prodotti di vario tipo, a cominciare appunto da fantomatiche diete (“sponsorizzati” quasi sempre da medici, professori o bellezze varie), arrivando fino a prodotti finanziari dalla rendita miracolosa. Ovviamente il consiglio è sempre lo stesso, prima di buttarvi a capofitto su qualcosa che sembrerebbe incredibile, informatevi bene sul web per capire se si tratti di vera o falsa notizia.



