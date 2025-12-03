Svolta per il Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti annuncerà nelle prossime settimane i nomi di chi lo affiancherà ma arriva la verità su Maria De Filippi.

Dopo l’annuncio dei big in gara, i riflettori del Festival di Sanremo 2026 si accendono sui nomi che affiancheranno Carlo Conti nella conduzione durante le cinque serate. L’annuncio ufficiale, probabilmente, arriverà nelle prossime settimane ma i rumors sono davvero tanti e uno dei più forti riguarda l’eventuale presenza di Maria De Filippi che, già in passato, ha calcato il palco del Teatro Ariston sia con lo stesso Carlo Conti che con Paolo Bonolis.

Max Giusti riparte con Caduta Libera: "Figli? Faccio di tutto per vederli"/ "Mi sono sentito spaesato"

Secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti avrebbe pensato nuovamente alla regina di canale 5 come sua compagna di viaggio ma a quanto pare tale sogno del conduttore toscano non si realizzerà. Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 3 dicembre 2025.

Maria De Filippi si commuove a Belve per Maurizio Costanzo/ "Cosa gli chiederei se potessi riportarlo qui"

Maria De Filippi, no a Sanremo 2026: chi affiancherà Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2026 non vedrà sul palco del Teatro Ariston il ritorno di Maria De Filippi. Come riferisce Giuseppe Candela, la conduttrice impegnatissima con Amici, Uomini e Donne, Tu sì que vales e C’è posta per te, non sarà tra le co-conduttrici che affiancheranno Conti dal 24 al 28 febbraio 2026. In attesa di scoprire tutti i personaggi su cui il direttore artistico ha deciso di puntate, Giuseppe Candela, su Chi, conferma la presenza di Laura Pausini.

Sarà proprio la cantante la cui carriera è iniziata a Sanremo per poi conquistare il mondo la star indiscussa di Sanremo 2026. Ad oggi, tuttavia, non si sa se la sua co-conduzione sarà per una serata o per tutta la durata del Festival.

Michelle Rivera è la nuova fidanzata di Fabio Volo?/ Vacanza insieme a Ibiza: complici lontano dai riflettori