Maria De Filippi contro Gloria e Riccardo Guarnieri/ “Hai usato Umberto per fare…”

Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti

Maria De Filippi, dopo il confronto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti che hanno deciso di concedersi definitivamente l’esclusiva, si scaglia contro il cavaliere e la dama del trono over. Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 17 gennaio, Gloria, per poter uscire solo con Riccardo, ha chiuso la conoscenza con Umberto. Di fronte all’atteggiamento di Gloria e Riccardo, Maria ha fatto notare alcune incongruenze nei loro atteggiamenti. “Hai usato Umberto per far arrabbiare Riccardo perchè sapevi come avrebbe reagito e lui si è mosso solo quando ha visto che uscivi con Umberto”, sbotta Maria De Filippi.

La conduttrice, poi, rendendosi conto dei sentimenti che Gloria prova per Riccardo, esorta la donna a viversi il momento, anche a costo di prendere una bastonata, dichiarandosi apertamente.

Gloria Nicoletti si dichiara a Riccardo Guarnieri

Su consiglio di Maria De Filippi, Gloria Nicoletti torna a sedersi al centro dello studio di Uomini e Donne per dichiararsi a Riccardo Guarnieri. Gloria, così, ammette di essere innamorata e di voler uscire dallo studio con lui. “Non me la sento per il momento. Ci dev’essere amore per uscire insieme”, risponde Riccardo che ammette di non essere ancora innamorato. Nonostante tutto, però, i due decidono di continuare a frequentarsi restando in trasmissione.

Gloria, tuttavia, lascia trasparire un pizzico di amarezza dal suo sguardo, ma decide di portare avanti il suo rapporto con Riccardo sperando che l’epilogo sia come quello delle favole. In studio, tuttavia, Maria e Gianni Sperti non nascondono di avere dubbi su Riccardo.

