Maria De Filippi perde la pazienza e sbotta contro Rocco e Cinzia Paolini a Uomini e Donne.

Maria De Filippi non concede sconti a nessuno e, nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 novembre 2025, ha perso la pazienza con Rocco e Cinzia Paolini. La conduttrice ha cominciato la puntata chiamando al centro dello studio proprio la dama che, chiusa la frequentazione con Mario Lenti, sta conoscendo Paolo. Maria De Filippi ha poi spiegato che Rocco, nonostante la chiusura di qualche settimana fa, non solo ha contattato nuovamente la dama ma l’ha anche raggiunta a Salerno per trascorrere del tempo con lei. La De Filippi, inoltre, ha aggiunto che Rocco ha chiesto alla redazione di non essere chiamato al centro dello studio preferendo parlare con Cinzia durante i balli in studio.

Un atteggiamento che la conduttrice, come spiega lei stessa, non riesce a capire affermando che è normale pensare che tra i due ci sia un accordo. Poi, di fronte al continuo botta e risposta, Maria chiede sia a Cinzia che a Rocco le loro intenzioni perdere la pazienza di fronte alla risposta.

Maria De Filippi contro Rocco e Cinzia Paolini a Uomini e Donne: ecco perché

Maria De Filippi, dopo aver ascoltato le parole di Rocco, spiega che il cavaliere, uscendo con Barbara De Santi, le ha detto che Cinzia è interessata solo al lato economico. Il cavaliere nega e la dama puntualizza che, avendo quell’opinione, non può continuare ad uscire. Sia Cinzia che Rocco, però, non sembrano molto convinti e la conduttrice chiede cosa vogliano fare ovvero se uscire dal programma, continuare a vedersi o chiudere definitivamente.

Rocco spiega che aveva già chiesto a Cinzia di uscire insieme dal programma ma la dama ammette di essere delusa dall’atteggiamento del cavaliere. Tra i due va avanti il botta e risposta e, alla fine, stanca della situazione, la De Filippi sbotta: “Posso dire una cosa? Io non metterò al centro né Rocco né Cinzia…Ve lo dico proprio ufficialmente…”.