Maria De Filippi convince Valentina Autiero a lasciare Uomini e Donne/ Bufera sul web

La puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, lunedì 2 novembre, ha segnato l’addio di Valentina Autiero. La dama, dopo un lungo tira e molla con Germano, ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione per continuare a conoscere il cavaliere lontano dal programma ribadendo più volte di uscire dalla trasmissione da single e lasciano a Germano la palla di dimostrarle di voler realmente una storia con lei. Nulla di strano anche se il pubblico ha notato un’insistenza da parte di Maria De Filippi. Le talpe del Vicolo delle News, infatti, hanno fatto notare agli utenti di Instagram le parole usate da Maria De Filippi che, attraverso un convincente discorso, avrebbe convinto Valentina a lasciare la trasmissione dando la possibilità alla sua conoscenza con Germano. Il post del Vicolo ha scatenato la pronta reazione del web.

CRITICHE DEL WEB A MARIA DE FILIPPI: “ VALENTINA ERA UNA DELLE OPINIONISTE DI RISERVA”