Maria De Filippi tra Walter e Gemma Galgani a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 27 febbraio 2025 si apre con Gemma Galgani che è uscita con due cavalieri: Orlando e Walter. La dama di Torino è uscita prima con Orlando con cui la serata è stata divertente. “Sei una persona bella frizzante e penso pure biricchino…“, le parole della dama. In studio, Tina Cipollari chiede il lavoro di Orlando il quale spiega di essere un pensionato e di aver lavorato nella guardia di finanza. Si passa, poi, a Walter con cui l’appuntamento è stato sensuale. Walter racconta di essere un musicista e pittore e di aver studiato musica sin da bambino. In esterna, la dama di Torino apprezza molto le mani di Walter. “Mi piace come muovi le dita al piano…“, dice Gemma mentre gli accarezza le mani.

Uomini e Donne, Giorgio Edipio e Claudia D'Agostino: dubbi e incertezze/ Perché non convincono dopo scelta

In studio, le parole della dama di Torino scatenano i commenti di Tina Cipollari: “Ma puoi dire ad un uomo con cui esci la prima volta che è bello accarezzargli le mani? Cosa hai pensato in quel momento?”, spiega la bionda opinionista. Gemma, nonostante tutto, appare molto entusiasta, ma Maria De Filippi frena i suoi entusiasmi.

Chi è Walter, cavaliere del trono over di Uomini e Donne/ Esce con Gemma Galgani, ma lui chiude

Walter mostra interesse per Maria De Filippi a Uomini e Donne

Walter, dopo il racconto dell’esterna, ammette di non vedere in Gemma Galgani la donna della sua vita decidendo di chiudere subito la frequentazione. “Non ho sentito la voglia di rivederti come una persona che è più di un’amica“, spiega Walter che aggiunge di aver sempre avuto relazioni partite da colpi di fulmini. “Ci metto due minuti a capire se va o non va”, dice ancora.

Maria De Filippi, chiuso il capitolo Gemma, chiede così a Walter che tipo di donna cerchi. “E’ qui vicino a me” alludendo proprio a Maria de Filippi. “Maria, allora devi fare l’esterna pure tu oggi”, commenta Tina Cipollari. “Metto una musica e scegli una donna del parterre per ballare”, aggiunge ancora Maria ma Walter invita la stessa De Filippi che rifiuta gentilmente.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino avverte: "Dirò la mia verità, basta bugie"/ "Perché voglio parlare ora"