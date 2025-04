Isabella sotto attacco a Uomini e Donne

La dama del trono over, Isabella, è tornata a discutere con Diego Di Fazio rinfacciandogli di aver raccontato dell’intimità che hanno avuto non rispettando il suo desiderio di aspettare prima di rivelare tutto alla redazione e al pubblico. Nella puntata di Uomini e Donne del 30 aprile 2025, così, Isabella ha ribadito la propria posizione accusando Diego di non averla rispettata. In preda alla rabbia, la dama ha anche, per un momento, abbandonato lo studio per poi rientrare e continuare la discussione. A difendere Diego sottolineando che il suo racconto è stato rispettoso è stata Tina Cipollari.

Secondo la bionda opinionista, Isabella non può pretendere di non parlare del proprio privato partecipando ad una trasmissione televisiva. Tina, insieme a Gianni Sperti, si scaglia contro la dama accusandola di aver trovato la scusa perfetta per chiudere la conoscenza. A difendere la dama, però, è Maria De Filippi.

Maria De Filippi difende Isabella a Uomini e Donne

A detta di Tina Cipollari e di molti presenti nello studio di Uomini e Donne, Diego Di Fazio non le avrebbe mancato di rispetto raccontando della notte trascorsa insieme. Di parere diverso, invece, è Maria De Filippi che, non solo ha difeso Isabella, ma ha anche placato l’ira di Tina Cipollari.

“Tina questo non è vero. Se lei parla con me e mi dice che non vuole che parli della nostra intimità ok. Probabilmente non si sono capiti, non penso che Diego sia cattivo. Lei non voleva nasconderlo a vita, ma voleva vedere come andavano le cose”, le parole della conduttrice mentre Isabella non è riuscita a trattenere le lacrime. Subito dopo è riuscita a riprendersi e a commentare l’uscita con Flavio, un altro cavaliere del parterre.

