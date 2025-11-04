Maria De Filippi difende Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Uomini e Donne, lancia una frecciatina a Ciro Solimeno e scatena il web.

Maria De Filippi, durante il confronto a Uomini e Donne tra Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, è intervenuta spesso per difendere l’ex tronista dalle accuse e dalle critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari che, più volte, hanno puntato il dito contro Martina. Secondo Maria De Filippi, Gianni e Tina penserebbero male della De Ioannon solo perché dopo l’addio a Ciro si è riavvicinata a Gianmarco sostenendo che la situazione sarebbe diversa se al posto di Steri ci fosse stato un altro ragazzo. Maria, poi, tornando indietro nel tempo, cerca di rassicurare anche Ciro sostenendo che Martina, quando lo ha scelto, lo ha fatto sicura di ciò che voleva.

“Con il passare del tempo magari non era più convinta. Nel frattempo ha visto Gianmarco sul trono con tante ragazze che sono andate a corteggiarlo. Martina anche dopo l’intervista a Verissimo ha messo dei freni, mentre Ciro era molto preso. Martina non ha detto che era in difficoltà, ma che Ciro era molto più avanti di lei”, ha aggiunto la padrona di casa che prova a far comprendere agli opinionisti come Martina ci abbia provato realmente con Ciro al punto da aver dato il via ad una convivenza ma che, con il tempo, il pensiero di Gianmarco le sia rimasto.

Maria De Filippi e la frecciatina a Ciro Solimeno: la reazione del web

Il confronto tra Ciro, Martina e Gianmarco si è poi concluso con Maria De Filippi che ha offerto il trono a Ciro; con quest’ultimo che ha accettato e con Gianni e Tina che hanno augurato a Gianmarco Steri di non essere l’ennesimo capriccio di Martina scatenando la reazione della padrona di casa. “Siete proprio esagerati nel dire che Gianmarco è il suo ennesimo capriccio e che farà la fine di Ciro! Posso dire che esagerate?! Questo è svilente e brutto anche per Ciro e Gianmarco”, ha detto la De Filippi.

Poi, sulla scelta di Ciro di accettare il trono, ha aggiunto: “Sono certa che Ciro adesso è andato avanti, ha anche accettato il trono. Avete fatto un processo a questa ragazza. Se Ciro fosse stato ancora innamorato non avrebbe deciso con facilità di fare il tronista, quindi direi che è inutile accanirsi”, ha concluso Maria scatenando la reazione del web che, dà una parte le ha dato ragione e dall’altra non comprende l’atteggiamento in difesa di Martina.