Maria De Filippi difende Raffaella Mennoia/ “Ingrati!”: attacco a Teresa Cilia?

Si sta registrando la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, che vedremo però in onda solo nelle prossime settimane, e al centro dell’attenzione torna una questione molto delicata. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, Maria De Filippi avrebbe ufficialmente rotto il silenzio in merito alle accuse nei confronti della redazione e, in particolare, di Raffaella Mennoia. Prendendo spunto da un episodio personale, in cui ha dovuto far fronte ad un hater che metteva in giro notizie false sul suo conto, Maria De Filippi ha difeso la sua squadra. In particolare la conduttrice ha ammesso di aver dovuto aver a che fare con persone che hanno criticato il programma nonostante abbiano lavorato lì. Inoltre avrebbe alluso a persone che si sarebbero infine licenziate, pretendendo una paga più alta rispetto a quella che percepivano.

Maria De Filippi contro Teresa Cilia? Lo sfogo

Parole, quelle di Maria De Filippi, che tutti hanno immediatamente ritenuto rivolte a Teresa Cilia. L’ex tronista rispecchia, infatti, tutte le caratteristiche elencate dalla conduttrice in questo suo sfogo. Maria De Filippi, dunque, si schiera in tutto e per tutto dalla parte di Raffaella Mennoia, tuttavia preferisce non fare i nomi di coloro ai quali si rivolge in questo sfogo che vedremo in onda soltanto nelle prossime settimane. E non mancano le prime reazioni del pubblico di Uomini e Donne che, a gran sorpresa, non sembra abbiano apprezzato questo gesto della conduttrice, anzi, vorrebbero un confronto alla pari tra le due parti.

