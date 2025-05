Maria De Filippi continua a volare negli ascolti di Canale Cinque, lo speciale di Uomini e donne in prima serata ha regalato grandi soddisfazioni alla tv di Cologno Monzese, che si è sfregata le mani nello scontro con Milly Carlucci e Sognando Ballando. Lo spin-off di Ballando con le stelle, infatti, non è riuscito a tenere testa alla puntata del dating show andata in onda in prima serata, con la scelta di Gianmarco Steri che ha incollato al piccolo schermo ben 2.969.000 spettatori e il 17.2% di share, superando la finale di ‘Sognando Ballando con le Stelle’ su Rai1, fermatasi a 2.354.000 spettatori e al 16.2% di share. Un distacco non abissale, ma che ancora una volta la dice lunga sulla grande forza dei programmi di Maria De Filippi.

Maria De Filippi, dopo i suoi cavalli di battaglia C’è posta per te, Amici e anche Tu si qui vales, si conferma leader assoluta della prima serata, oltre che del pomeriggio, dove con Uomini e donne riscuote quotidianamente numeri sempre molto importanti.

Uomini e donne, Maria De Filippi va in vacanza

Adesso, dopo un’annata di grandi risultati, per Maria De Filippi sta per arrivare il momento di godersi le meritate vacanze. I soliti programmi si sono rivelati ancora una volta dei grandi successi, e così, il futuro si preannuncia ancora più roseo per la conduttrice Mediaset.

Vedremo cosa riserverà la prossima stagione per Maria De Filippi, pronta a sorprendere i telespettatori con grandi ritorni, ma anche con qualche novità. Intanto la conduttrice ancora una volta è riuscita a portare a casa il risultato.