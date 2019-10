Maria De Filippi/ Dopo le polemiche sarà veramente solo “giudice” a Tu si que vales?

Maria De Filippi torna nelle vesti di giurata a Tu si que vales, il talent show di successo condotto da Belen Rodriguez con la complicità di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Una nuova avventura per Queen Mary reduce dalla conduzione a staffetta con Michelle Hunziker della primissima edizione di “Amici Celebrities”, la versione vip del noto talent show televisivo. Durante l’ultima puntata però la De Filippi è tornata, a sorpresa, nel programma come giudice speciale mettendo quasi in ombra la conduttrice Michelle Hunziker. Alcuni telespettatori più attenti, infatti, hanno polemizzato sulla presenza della conduttrice che è arrivata come ospite speciale in studio accanto ad Ornella Vanoni, Platinette e Giuliano Peparini. La De Filippi è stata non solo giudice, visto che è intervenuta spesso durante le esibizioni dei concorrenti vip relazionandosi anche spesso con i giudici e punzecchiando più volte Ornella Vanoni.

Maria De Filippi: ecco quanto guadagna

Intanto a poche ora dalla sua partecipazione alla semifinale di Amici Celebrities, in rete è circolata un’indiscrezione sul possibile fatturato della regina di Mediaset. Maria De Filippi, infatti, a detta di molti è la regina incontrastata di Canale 5 dove conduce con grandissimo successo e seguito “Uomini e Donne”, “Amici” e da gennaio 2020 la nuova edizione di “C’è posta per te”. Stando alle indiscrezioni trapelate in rete la bravissima conduttrice avrebbe fatturato con la sua casa di produzione “Fascino” ben 68 milioni di euro per l’anno 2018. Una cifra considerevole che riguarderebbe tutti i guadagni relativi alla casa di produzione e non intascati direttamente dalla De Filippi che, numeri alla mano, dovrebbe portarsi a casa una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro.

Maria De Filippi: “ho abituato Costanzo al concetto di vacanza”

La conduttrice, intervistata da Junglam, ha rivelato un aneddoto davvero inedito sulla sua vita matrimoniale con Maurizio Costanzo. Maria De Filippi, infatti, ha confessato che il marito è un uomo talmente impegnato e preso dal lavoro da non aver mai fatto una vacanza. “Maurizio le vacanze non le faceva proprio: per lui esisteva solo il lavoro. La prima estate che abbiamo trascorso insieme, nel 1991, mi è toccato seguirlo freneticamente in giro per l’Italia perché lui portava il Maurizio Costanzo show in tournée di città in città. Ora, tutto questo non mi rendeva pazza di gioia: non è che io avessi una band e dovessi fare concerti. E allora, l’estate successiva, ho iniziato ad abituare Maurizio al concetto di ‘vacanza’” ha detto la conduttrice che solitamente trascorre le sue vacanze in Italia in compagnia del marito e del figlio.



