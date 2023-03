Maria De Filippi “è ancora molto provata”/ La conduttrice è tornata al lavoro ma…

Maria De Filippi al lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo

Dopo la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, i programmi condotti dalla moglie Maria De Filippi sono stati messi in pausa. Sabato scorso è tornato in onda “C’è Posta per Te”, registrato settimane prima della morte del giornalista. Appena prima della messa in onda, sullo schermo è apparso un messaggio firmato dalla conduttrice: “Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto, Maria”.

Uomini e donne, Desdemona dice addio/ Spuntano le dure segnalazioni

Anche Tiziano Ferro, tra gli ospiti della puntata, ha dedicato un post commosso alla De Filippi: “Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte”. Nei giorni scorsi la conduttrice è tornata a lavoro, con le registrazioni di Amici: “Riprendo a lavorare perché così mi hanno insegnato”, ha detto all’Ansa.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 7 marzo/ Dolce sorpresa per Carola...

Maria De Filippi al lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo

Come riporta l’ultimo numero del settimanale DiPiù Tv, alcuni collaboratori e persone vicino alla conduttrice fanno sapere che Maria De Filippi “è ancora molto provata” dalla morte di Maurizio Costanzo suo marito dal 1990. Gli amici le stanno dimostrando tutto il loro sostegno, come ha fatto Mara Venier aprendo la 25esima puntata di “Domenica In”: “Vorrei mandare un abbraccio forte forte alla mia dirimpettaia”. Come dicono alcune persone a lei vicine, Maria De Filippi “ha paura di crollare”. Comunque la conduttrice è già tornata al lavoro, registrando non solo Amici, ma anche le nuove puntate di Uomini e Donne dove c’è stata la scelta di Federico Nicotera.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Alessio Cavaliere piange: teme Samuele Segreto ed é eliminato?/ "Come fa?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA