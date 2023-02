Maria De Filippi e il rapporto col marito Maurizio Costanzo/ “35 anni insieme? Ecco qual è il segreto”

Maurizio Costanzo e il rapporto con Maria De Filippi: una ‘lettera’ di grande amore

Nel suo ultimo libro, Memorabilia, Maurizio Costanzo ha dedicato un’ampia parentesi a sua moglie Maria De Filippi e al loro rapporto. Ne è stato letto uno stralcio nel corso dell’intervista che il giornalista ha rilasciato a Verissimo lo scorso 8 gennaio, – intervista che verrà riproposta oggi, ultima di Costanzo – che ben esprime il grande amore che Maurizio provava per lei.

“Vivere per me è Maria. – ha scritto Maurizio Costanzo – Il rapporto uomo-donna è cambiato molto, con Maria c’è una completa solidarietà che è il compimento della parità in una coppia. Devi faticare per trovarla una storia così, ma poi arriva.” E ancora: “Ho detto tante volte che la vita è una storia di appuntamenti mancati, una frase che ho fatto talmente mia che non ricordo più di chi sia. Ma si potrebbe scrivere la vita invece come una sequenza di appuntamenti azzeccati, solo che non me li ricordo più. L’unica eccezione è Maria, la mia impossibile ‘smemoria’”.

Maurizio Costanzo e il segreto della lunga storia d’amore con Maria De Filippi

Parole di grande amore che sono poi state commentate da Maurizio Costanzo anche in studio con Silvia Toffanin. Prima con una battuta: “Mi sono sposato 4 volte, ci ho messo 4 volte per capire quella giusta! Mi è andata bene dai…” Poi però il conduttore ha voluto raccontare qual è stato il segreto per un amore così duraturo e mai al centro di dispute o strani gossip: “Trentacinque anni insieme? Il segreto è l’affetto e il rispetto. L’affetto non è l’amore ma è una cosa più seria. Sono fiero di lei, ci ho visto giusto.” ha concluso Costanzo.

