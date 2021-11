Maria De Filippi e il retroscena su Uomini e Donne/ “C’è chi inventa cose da anni”

Maria De Filippi svela un retroscena su Uomini e Donne. Tutto è accaduto nel corso della puntata del 25 novembre. Durante il litigio tra Armando Incarnato e Marcello Messina con Gianni Sperti che si è scagliato contro il cavaliere napoletano, Maria De Filippi, oltre a ribadire di credere alla buona fede del cavaliere napoletano, ha spiegato come il suo errore sia quello di credere a tutto ciò che gli viene inviato sui social.

Armando Incarnato ha portato in studio una foto di una vacanza di Marcello Messina convinto che fosse stata scattata a Taranto durante un soggiorno in cui era presente anche l’ex fidanzata. In studio, però, Marcello ha spiegato che la foto era stata scattata ad Alassio durante un weekend trascorso in compagna di amici. Gianni Sperti e tutto lo studio hanno dato ragione a Marcello. Maria De Filippi ha così speso alcune parole per Armando svelando anche un retroscena su Uomini e Donne.

Maria De Filippi: “C’è qualcuno che inventa cose su Uomini e Donne”

Maria De Filippi ha spiegato che l’errore di Armando Incarnato è aver creduto ad una fonte che, da anni, inventa cose su Uomini e Donne. La conduttrice, infatti, ha raccontato che la foto in questione era stata mostrata da Armando alla redazione che aveva deciso di non darle importante ritenendo non attendibile la fonte.

“Penso che Armando su questa segnalazione abbia preso una toppata, perché si fida di gente che gli manda queste cose”, ha detto la conduttrice. “La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede. È una fonte che vive di questo programma, inventandosi cose da anni”, ha aggiunto la De Filippi chiudendo la questione.

