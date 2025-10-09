Federico Mastrostefano esce con Agnese De Pasquale e durante il confronto a Uomini e Donne, Maria De Filippi prova ad incastrarlo.

Maria De Filippi prova a far cadere nella sua trappola Federico Mastrostefano che, però, risponde egregiamente. Tutto è accaduto nella puntata del 9 ottobre 2025, dopo l’abbraccio storico tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Chiamato al centro dello studio, Federico Mastrostefano guarda un filmato in cui Agnese De Pasquale discute con Roberto al termine della scorsa puntata. In studio, poi, i due si confrontano sull’ultimo appuntamento e Rosanna svela di aver ricevuto un messaggio da Federico dopo la fine della serata con Agnese.

Pur stando bene con la De Pasquale, Federico non sembra affatto intenzionato a concedere l’esclusiva ad Agnese o ad un’altra dama e ammette che vorrebbe anche continuare ad uscire con Rosanna Siino che, però, non è della stessa opinione. Prima di congedare Federico, così. Maria De Filippi lo spiazza con un annuncio.

Maria De Filippi prova ad incastrare Federico Mastrostefano Uomini e Donne

Schietto e sincero, Federico Mastrostefano non nasconde di essere interessato a diverse dame del parterre anche se, per il momento, le sue preferite sembrerebbero essere Agnese e Rosanna. “Federico ci sono cinque signore che sono venute per conoscerti”, annuncia ad un certo punto Maria De Filippi spiazzando Federico che conferma l’intenzione di incontrarle per poi aggiungere – “Tanto nessuna sarà bella come te“, riferendosi ad Agnese.

“Che paracu*o”, commenta poi la De Pasquale che ammette di non riuscire ad arrabbiarsi con Mastrostefano che riesce sempre a strappargli un sorriso. “Federico guarda che non è vero”, dice poi Maria De Filippi. “Ho risposto bene però”, replica subito il cavaliere che poi balla proprio con Agnese.

