Maria De Filippi e l’ultimo desiderio di Maurizio Costanzo/ “Tenergli la mano in punto di morte? Non voglio…”

Maria De Filippi e la paura nell’affrontare gli ultimi giorni di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi, queen di Mediaset, racconta ai microfoni di Oggi una versione inedita, profonda e intima di se stessa legata all’amore per Maurizio Costanzo. La conduttrice confessa le sue più recondite paure legate alla fine dei giorni di suo marito, quando questa avverrà. Come riporta Today, il giornalista aveva rivelato in un’intervista come intendesse passare gli ultimi istanti della sua vita.

“Mi fido di lei. Nonostante la distanza anagrafica (24 anni di differenza, ndr), credo che quello tra me e lei sia stato un incontro felice. Dovunque si trovi, lei sa che in punto di morte voglio stringere la sua mano” queste le parole di Costanzo. Con la consapevolezza di oggi, però, la stacanovista dichiara al settimanale: “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”. Un pensiero profondo che apre le ulteriori riflessioni del volto televisivo.

Maria De Filippi: “Ho paura della morte”

Nel numero di Oggi in uscita questa settimana, Maria De Filippi racconta i dolori della sua vita e confessa di avere paura della morte: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli ‘ostacoli’ e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte”.

La fine della vita è senza dubbio un tema molto delicato, che la presentatrice ha saputo affrontare parlando della tragica perdita del padre. La queen TV si è dunque presentata in tutta la sua intimità rivelando le sue paure più profonde, ma anche come cercherà e ha cercato di affrontarle in passato.

