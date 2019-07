Maria De Filippi e Raffaella Carrà/ “Con lei ho perso la testa alle prove di Amici..”

Tanti gli argomenti che Maria De Filippi affronta nel corso della sua intervista al settimanale Oggi. Uno di questi è il sogno di lavorare con Raffaella Carrà, volto storico della tv italiana che la De Filippi ammette di ammirare molto e da sempre. “Ho sognato per una vita che mi invitasse a Carramba, ma mi chiese se sapevo ballare ed essendo negata non se ne fece mai nulla. – racconta la De Filippi, che aggiunge – Quando l’ho conosciuta ed è venuta da me, ho visto una cosa che mi è piaciuta molto: la sua passione quando parlava di danza. Il suo entusiasmo era tangibile.” Di recente, Raffaella Carrà ha chiamato Maria per una puntata del suo talk “A raccontare comincia tu”, poi ha restituito la gentilezza andando ospite ad “Amici”. In merito, la conduttrice ha alcuni aneddoti da svelare.

Maria De Filippi: “Raffaella Carrà? Ho perso la testa con lei alle prove”

“Con lei ho perso la testa alle prove – confessa Maria De Filippi al noto settimanale in merito all’ospitata ad Amici – perché è arrivata e ha cambiato tutte le coreografie.” La conduttrice poi svela che “Mi ha fatto ridere quando è girata verso di me e ha esclamato ‘Ma sono tutti impalati questi?’. Era impensabile per lei che non sapessero fare due passi di danza, allora li ha messi lì e gli ha insegnato passi.” La De Filippi conclude la parentesi su Raffaella Carrà svelando un’ultima curiosità: “Dietro le quinte prima della diretta mi ha detto una cosa che penso tutte le volte prima di entrare in studio: ‘Come sarebbe bello scappare!’. Poi mi ha chiesto se quest’estate ci vediamo per giocare a burraco. Se mi chiamasse, giuro che ci andrei in un nanosecondo”.

