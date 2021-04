Maria De Filippi “Ecco perché conduco dagli scalini”/ “Stavo registrando e…”

Uno dei tratti caratteristici della conduzione di Maria De Filippi è sicuramente quello che quotidianamente il pubblico vede a Uomini e Donne: vederla portare avanti la trasmissione seduta sugli scalini. A differenza di ogni altro conduttore, infatti, Maria manda avanti il dating show di Canale 5 senza alzarsi dagli scalini; ma vi siete mai chiesti perché? È stata proprio la De Filippi a decidere di raccontare cosa si nasconde dietro questa particolare decisione e lo ha fatto nel corso del daytime di Amici 2021 di oggi, 16 aprile, su Italia 1. In risposta a Raimondo Todaro, che ha usato proprio l’esempio della conduzione di Maria dagli scalini come metafora di particolarità per un artista, la De Filippi si è poi sentita in dovere di svelare l’arcano.

Maria De Filippi e il mistero (svelato) degli scalini

“Raimondo ti svelo il motivo degli scalini.” ha allora esordito Maria De Filippi. Così ha spiegato: “Gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando molte puntate, anche nella stessa puntata, a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi son seduta sugli scalini. Poi ho capito che avrei potuto fare la puntata da lì e sono rimasta sugli scalini. Questa è la storia degli scalini!” ha concluso la conduttrice.

