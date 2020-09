Maria De Filippi: “Enzo Capo è scappato di notte per la sua ex”/ A Uomini e Donne…

Rivelazione di Maria De Filippi nella puntata del 17 settembre di Uomini e Donne. La conduttrice, prima di dare il via alla puntata vera e propria, svela cosa ha fatto Enzo Capo. Il cavaliere, dopo aver chiuso la storia con Pamela Barretta e con la sua ultima fidanzata, ha deciso di tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne per cercare di trovare l’amore. Un ritorno che non ha mai convinto Gianni Sperti che ha sempre dato ragione a Pamela Barretta incolpando Enzo per la fine della storia. L’opinionista, in particolare, è convinto che la storia tra Enzo e la sua ultima fidanzata con cui ha trascorso l’estate non sia mai finita. Enzo, tuttavia, si è sempre dichiarato single al punto da aver anche chiesto il numero di telefono a Valentina Autiero. Oggi, però, la rivelazione di Maria De Filippi ha cambiato tutto.

MARIA DE FILIPPI: “ENZO CAPO E’ ANDATO IN GERMANIA DALL’EX FIDANZATA”

Alla puntata di Uomini e Donne trasmessa il 17 settembre avrebbe dovuto partecipare anche Enzo Capo che era tornare ad essere un cavaliere del trono over. Tuttavia, nonostante fosse presente a Roma, c’è stato un colpo di scena. “Enzo avrebbe dovuto partecipare alla puntata e ieri era anche a Roma, ma stanotte è scappato perchè ha sentito un bisogno impellente di andare a Stoccarda dall’ex fidanzata“, ha raccontato Maria De Filippi. “Pamela allora aveva ragione. Lui non ha mai chiuso con l’ex fidanzata e hanno sempre continuato a sentirsi altrimenti non avrebbe mai sentito questo bisogno”, ha commentato Gianni Sperti. Chi è rimasta con l’amaro in bocca è stata Valentina Autiero che aveva annusato qualcosa a causa della scomparsa improvvisa del cavaliere.



