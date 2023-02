Maria De Filippi, fan chiedono selfie davanti bara Maurizio Costanzo/ Bufera social…

In un momento così complicato a causa della morte del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi si è ritrovata alle prese con alcuni fan che, anziché rispettare il suo dolore, si sono avvicinate alla conduttrice per chiederle un selfie. È accaduto oggi, nel secondo giorno di camera ardente. Composta e dignitosa, protetta dai suoi occhiali scuri, la conduttrice si è posizionata accanto al feretro del marito, accogliendo e stringendo la mano a tutti coloro che senza sosta sono accorsi per rendere omaggio al marito, tra vip e gente comune, unita dall’amore per il giornalista e conduttore.

Qualcuno però si è spinto oltre, chiedendo un selfie alla vedova proprio davanti alla bara. Maria De Filippi non si è tirata indietro, forse per non deludere i fan, ma sui social è scoppiata una polemica furiosa. In primis per il pensiero, poi per il gesto. La maggior parte degli utenti sui social ha condannato fermamente il gesto di cui si sono rese protagoniste diverse persone alla camera ardente di Maurizio Costanzo.

RITA DALLA CHIESA SUI SELFIE CON MARIA DE FILIPPI

Maurizio Costanzo era molto attento al prossimo, forse per questo motivo, secondo il Corriere della Sera, sarebbe stato felice di questo affetto, così come forse è per questo che Maria De Filippi è riuscita a trovare la forza di abbozzare anche un piccolo sorriso e di prestarsi a fare selfie con chi, anche in quel posto e momento così delicato, non si è fatto alcuno scrupolo o problema nel chiederle una foto. Il gesto è stato duramente criticato sui social anche da Rita Dalla Chiesa, quindi non solo dagli utenti che hanno espresso grande solidarietà a Maria De Filippi, apprezzandone la dignità e la signorilità in un momento in cui gli altri avrebbero dovuto averne con lei. «Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre», ha scritto Rita Dalla Chiesa su Twitter. «Ma è solo uno dei tanti tweet. La tentazione di un selfie non trova pace neppure in questa occasione. Che degrado. Una gran signora, come sempre, Maria De Filippi», è invece il tweet di un utente, uno dei tanti sui social.

Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente













