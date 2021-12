Maria De Filippi furiosa a Uomini e Donne/ Sfogo contro il cavaliere Luigi

Nervi tesi a Uomini e Donne nella puntata trasmessa il 20 dicembre. Tutto è accaduto quando Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Marika Geraci. La dama che ha avuto un frequentazione con Armando Incarnato, dopo aver chiuso con il cavaliere napoletano ed essere uscita anche con Marcello, ex pretendente di Ida Platano e che ha lasciato il programma, sta conoscendo Luigi. Al centro dello studio, però, Marika ha raccontato di essere stata delusa dall’atteggiamento del cavaliere che non l’avrebbe mai difesa da critiche e attacchi che, puntualmente, riceve in puntata.

Nel corso del confronto, Marika svela come l’unico interesse di Luigi sia quello di far parlare di sè per poter essere il protagonista, al centro dello studio, della puntata. Rivelazioni che fanno infuriare Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti che il cavaliere non sia interessato a nessuna dama, ma anche Maria De Filippi.

Maria De Filipp contro Luigi a Uomini e donne

Luigi avrebbe raccontato di essere stato costretto ad accettare il numero di telefono di Letizia, la mamma di Roberta Ilaria Giusti, dalla redazione. Parole che hanno fatto infuriare Maria De Filippi che ha deciso d’indagare su tali dichiarazioni. “Quindi tu a mia domanda mi rispondi una bugia…E’ così…Non c’è proprio altra possibile interpretazione…”, ha detto la conduttrice.

“Mi ha detto che chi non si rapporta a qualcuno non viene più richiamato in studio…Lì ho avuto tanti dubbi…”, ha detto Marika. Dopo le parole della dama, Maria De Filippi, infastidita, ha aggiunto: “Meglio che l’autrice Angela non si rapporti più con te…”. Contro Luigi si è scagliato anche Gianni Sperti: “Nel momento in cui tu pensi che ti costringano a fare delle cose perchè non te ne vai a casa tua? Io me ne andrei eh…”.

